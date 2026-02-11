ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Μάχη στην Τούμπα με φόντο την πρόκριση στον τελικό

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το 1-0 υπέρ των «ασπρόμαυρων» από το πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο να δίνει σαφές προβάδισμα στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το πέναλτι του Γιακουμάκη στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τη διαφορά, ωστόσο το ζευγάρι παραμένει ορθάνοιχτο, καθώς σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού με 1 γκολ διαφορά θα ακολουθήσει παράταση και -αν χρειαστεί- πέναλτι.

Ο ΠΑΟΚ έρχεται από την ισοπαλία (0-0) στο ντέρμπι με τον Άρη, όπου είχε τις ευκαιρίες αλλά όχι την αποτελεσματικότητα. Η ομάδα του Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με συνεχόμενα ντέρμπι και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όμως στην Τούμπα παραμένει ιδιαίτερα δυνατή.

Αγωνιστικά, επιστρέφει ο Μεϊτέ, ενώ εκτός παραμένουν οι Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ, απουσίες που περιορίζουν τη δημιουργικότητα και το εύρος επιλογών στην επίθεση.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το μεγάλο διπλό επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο (1-0). Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έδειξε πειθαρχία, ένταση και καθαρό πλάνο, στοιχεία που θα χρειαστεί ξανά για να κυνηγήσει την ανατροπή.

Οι «πράσινοι» γνωρίζουν ότι χρειάζονται τουλάχιστον νίκη με ένα γκολ διαφορά για να στείλουν το ματς στην παράταση και θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τις μεταβάσεις και τις στημένες φάσεις.

Στα αγωνιστικά νέα, επιστρέφουν Τουμπά και Ρενάτο Σάντσες, ενώ παραμένουν εκτός βασικές μονάδες όπως οι Πελίστρι και Τσιριβέγια. Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Παναθηναϊκό να παρατάσσεται με τριάδα στην άμυνα, όπως και στο Φάληρο.

Η παράδοση των τελευταίων ετών δείχνει ισορροπία στο Κύπελλο, με τις δύο ομάδες να έχουν από μία πρόκριση, ενώ η ένταση και το διακύβευμα προμηνύουν βραδιά υψηλών παλμών. Με φόντο τον τελικό και ένα ακόμα τρόπαιο, η Τούμπα ετοιμάζεται για μια αναμέτρηση που μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Μεϊτέ, Οζντόεφ - Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον - Μύθου.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος - Κοντούρης, Σιώπης - Ταμπόρδα, Αντίνο - Τετέι.

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρουπέτι, AVAR: Μάνσχοτ.