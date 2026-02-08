Άλωσε το Φάληρο ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαίο τρίποντο στο Καραϊσκάκης. Οι πράσινοι επικράτησαν 1-0 του Ολυμπιακού για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μπενίτεθ ήταν ο Ταμπόρδα, ο οποίος στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης πέτυχε το γκολ που έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή μία ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον Μαρτίνς στο 78′, ωστόσο έμεινε στο μηδέν. Ο Παναθηναϊκός αμύνθηκε πολύ σωστά, ενώ είχε επίσης μία τεράστια στιγμή στο 80′ με τον Παντελίδη, η οποία θα μπορούσε να δώσει το δεύτερο γκολ.

Στην βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 32 πόντους και μείωσε στο -6 από τον 4ο Λεβαδειακό. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έμεινε στους 46 πόντους και είναι στην δεύτερη θέση.

Tην επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό (14/2, 19:30) στο Λάμπρος Κατσώνης. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Τετάρτη (11/2, 20:30) από τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς της ήττας του με 1-0 στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Την επόμενη αγωνιστική, υποδέχεται στη Λεωφόρο την AEΛ Novibet (15/2, 21:00).

Το ματς

Ο Ολυμπιακός θέλησε να μπει δυνατά στο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενος και τα ντεσιμπέλ της έδρας τους στο ξεκίνημα του αγώνα, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που ευτύχησε να μπει μπροστά στο σκορ μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Ταμπόρδα συνεργάστηκε όμορφα με τον Τεττέη, παίζοντας το ένα δύο, ευνοήθηκε από την κόντρα με τον Ρέτσο και πλάσαρε από δύσκολη γωνία από δεξιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Στα επόμενα λεπτά διαμορφώθηκε μία συγκεκριμένη εικόνα. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, με τον Παναθηναϊκό να αμύνεται σε χαμηλά μέτρα. Οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφερναν να δημιουργήσουν μεγάλους κινδύνους, με τους πρασίνους να κλείνουν σωστά τους χώρους, με τη συνεργασία όλων των παικτών. Στο 15′ οι ερυθρόλευκοι κυκλοφόρησαν την μπάλα, ο Κοστίνια έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, αλλά η κεφαλιά του Ταρέμι ήταν αδύναμη και δεν ανησύχησε τον Λαφόν.

Στο 17′ ο Ποντένσε έκανε το διαγώνιο πλασέ, ωστόσο ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Πολλές επιθέσεις του Ολυμπιακού ήταν από την πλευρά του Πορτογάλου εξτρέμ, ο οποίος προσπαθούσε να ανησυχήσει την εστία του Λαφόν, δίχως επιτυχία. Ο Παναθηναϊκός παρέμενε επικίνδυνος, εφόσον έβρισκε αρκετούς χώρους. Στο 31′ Ο Αντίνο πλαγιοκόπησε από αριστερά και παρότι οι ερυθρόλευκοι φάνηκε να απομακρύνουν, ξανά μπήκε στη φάση και πήρε την κεφαλιά, ο Τεττέη έκανε και εκείνος με τη σειρά του νέα κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ.

Στο 40′ ο Παναθηναϊκός έτρεξε στη κόντρα, σε μία φάση που ο Ολυμπιακός είχε κόρνερ. Ο Τεττέη εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του, πάτησε στην περιοχή, ωστόσο ο Ορτέγκα τον σταμάτησε με τσαρτζ. Το πρώτο μέρος έκλεισε με μία κεφαλιά από τον Ταρέμι μέσα από την περιοχή να περνάει άουτ.

Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Μαρτίνς στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους, αναζητώντας κάτι διαφορετικό επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του δεν άλλαξε προσέγγιση και συνέχιζε να κλείνει με επιτυχία τους χώρους, με τα λάθη των γηπεδούχων να είναι επαναλαμβανόμενα και οι ευκαιρίες λιγοστές. Στο 61ο λεπτό οι ερυθρόλευκοι βρήκαν κενό χώρο, αλλά το σουτ του Ελ Κααμπί από το ημικύκλιο ήταν εντελώς άστοχο. Στο 62′ ο Αντίνο έκανε ωραία κίνηση από τα αριστερά, σούταρε, με τον Τζολάκη να διώχνει σε κόρνερ. Γενικά, ο Αργεντίνος εξτρέμ έψαχνε να δημιουργήσει κινδύνους στη μετάβαση.

Στο 73ο λεπτό ένα σουτ του Αντίνο πέρασε άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ταρέμι γύρισε προς τον Κλέιτον, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να βρίσκει και στον Μαρτίνς και να φεύγει άουτ. Στο 78′ ο Ολυμπιακός είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο παιχνίδι.

Ο Ταρέμι βρήκε με τακουνάκι τον Ποντένσε, εκείνος εκανε παράλληλο γύρισμα από αριστερά και ο Μάρτινς από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, σε μία τελική που άξιζε 0.78xG. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με επίσης απίστευτη ευκαιρία. Ο Παντελίδης δεν μπόρεσε από τη μικρή περιοχή να βρει εστία έπειτα από γύρισμα από αριστερά του Ζαρουρί (0.8xG).

Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια δεν μπόρεσε να βρει τον τρόπο να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, με τους πρασίνους να αμύνονται και να συνεχίζουν να ψάχνουν την κόντρα. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις βρήκαν δίχτυα με τον Παντελίδη, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Κάπως έτσι, το 1-0 έμεινε έως το φινάλε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Μαρτίνς), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι (64′ Τσικίνιο), Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί (64′ Κλέιτον)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια (87′ Κώτσιρας), Σιώπης, Κοντούρης (87′ Βιλένα), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (71′ Ζαρουρί), Αντίνο, Τεττέη (70′ Σβιντέρσκι)

Πηγή: sport24.gr