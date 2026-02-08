Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ισόπαλο δίχως τέρματα (0-0) ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ που διεξήχθη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε πιο κλασικές ευκαιρίες, όμως έπεσε πάνω στον Γιώργο Αθανασιάδη, που θυμήθηκε τις πρωταθληματικές του εμφανίσεις με τη Σερίφ Τίρασπολ και την ΑΕΚ, κρατώντας απαραβίαστη την εστία του. Κάτι που έκανε κι ο Γίρι Παβλένκα σε δυο περιπτώσεις, από την άλλη. Το 0-0 χαροποίησε… την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό που είδαν τον ΠΑΟΚ να χάνει έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Η πρώτη καλή στιγμή ήταν για τους φιλοξενούμενους. Με ωραία προσποίηση ο Δημήτρης Πέλκας (3’) ξεγέλασε τον Άλβαρο Τεχέρο και έπιασε το βολέ, αλλά η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μετά από ένα διάστημα έντασης και καρτών, ο ΠΑΟΚ απείλησε εκ νέου, με τον Χρήστο Ζαφείρη (11’) να πλασάρει αδύναμα πάνω στον Γιώργο Αθανασιάδη, μετά από κακή εκτίμηση τον Μάρτιν Χόνγκλα. Οι ευκαιρίες για τους «ασπρόμαυρους» τρίτωσαν, όταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς (19’) από το ύψος του πέναλτι σούταρε ψηλά.

Οι γηπεδούχοι κράτησαν λίγο περισσότερο την μπάλα στη συνέχεια, όμως στάθηκαν και τυχεροί, όταν στο σουτ του Πέλκα (25’) εκτός περιοχής η μπάλα κόντραρε δις και πέρασε εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστία του Αθανασιάδη. Οι «κίτρινοι» είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή με τον Λορέν Μορόν (34’), ο οποίος βρέθηκε πλάγια στα αριστερά και σούταρε διαγώνια, με τον Γίρι Παβλένκα να βρίσκει την μπάλα λίγο με το πόδι, παραχωρώντας κόρνερ.

Από την εκτέλεση του οποίου, ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ. Ο Τζόντζο Κένι κέρδισε την μπάλα από τον Νοά Φαντιγκά, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ (35’) τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη, αλλά ο 32χρονος τερματοφύλακας σταμάτησε με το αριστερό πόδι το πλασέ του Βούλγαρου εξτρέμ. Ήταν κι η τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους που είχε ξεκάθαρα τους «ασπρόμαυρους» σε πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά να μην μπορούν να νικήσουν τον Αθανασιάδη.

Το δεύτερο φάνηκε πως θα είναι διαφορετικό, αφενός επειδή οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι, με το δεξί πλασέ του Ούρος Ράτσιτς (47’) να μπλοκάρει στην αριστερή του γωνία ο Παβλένκα, αφετέρου επειδή ανέβασαν πιο ψηλά την άμυνά τους. Σε αυτά, προστέθηκε κι η αναγκαστική αλλαγή του Ντεσπόντοφ – πρόβλημα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο – με τον Λουτσέσκου να περνάει στον αγωνιστικό χώρο τον Τάισον.

Ο Χιμένεθ αιφνιδίασε καθώς «έριξε» στο ντέρμπι τον Κριστιάν Κουαμέ, μόλις δύο 24ωρα μετά την ανακοίνωση απόκτησης του Ιβοριανού φορ. Η άλλη αλλαγή, ο Τάσος Δώνης (63’), προσπάθησε να εκμεταλλευτεί μια αναμπουμπούλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, στοπάροντας και σουτάροντας άστοχα. Ακολούθησε μία διπλή απειλή από τον Ζίβκοβιτς (64’, 65’ – σαφώς πιο σημαντική στιγμή η δεύτερη), για να γίνει το παιχνίδι στη συνέχεια πιο αργό.

Ο Χιμένεθ χρησιμοποίησε και τον Μπέντζαμιν Γκαρέ – που επίσης έφτασε μέσα στην εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη – ελπίζοντας ότι οι «νέοι» θα εκπλήξουν. Δεν πήρε, όμως, πολλά πράγματα. Στο 87’, από λόμπα του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο ο Ρώσος ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε.

Ο Αθανασιάδης, με τη συμπλήρωση των 90’, με απίθανη εκτίναξη σταμάτησε το τρομερό ψαλιδάκι του Πέλκα, μετά τη σέντρα του Ζίβκοβιτς από τα δεξιά, στη φάση της αγωνιστικής – και όχι μόνο – με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους, αφού στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παβλένκα με τη γροθιά έδιωξε εντυπωσιακά την καρφωτή κεφαλιά του Φαμπιάνο Λέισμαν, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Με την ισοπαλία αυτή ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 45 βαθμούς πέφτοντας στην 3η θέση αλλά έχοντας και ένα ματς λιγότερο από την ΑΕΚ που προηγείται και είναι στους 48 και τον Ολυμπιακό που είναι στους 46 και παίζει με τον Παναθηναϊκό στις 21:00. Από την άλλη ο Άρης έφτασε τους 26 βαθμούς και ανέβηκε στην 6η θέση ξεπερνώντας τον Βόλο που έμεινε στους 25.

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)

Κίτρινες: Χόνγκλα, Πέρεθ, Κουαμέ, Τεχέρο – Ζαφείρης, Βολιάκο, Τάισον.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Γένσεν (88’ Αλφαρέλα), Χόνγκλα, Πέρεθ (72’ Γκαρέ), Μορόν (59’ Κουαμέ), Ντουντού (59’ Δώνης).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο (54’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (83’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοφ (57’ Τάισον), Γιακουμάκης (83’ Γερεμέγεφ).

*Εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ έμεινε λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο ο Σουαλιό Μεϊτέ.