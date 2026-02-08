ΑΕΚ... απόλαυση με τεσσάρα και σούπερ Βάργκα!

Στο μυαλό τους κόουτς:

Σχηματισμός 4-2-3-1 από τον Ζεράρ Σαραγόσα για τον Πανσερραϊκό, που σε φάση άμυνας γινόταν 5-4-1. Στο τέρμα ο Τσομπανίδης, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Λύρατζη, Φέλτες, Γκελασβίλι και Κάλινιν. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Δοϊρανλής και Ομεονγκά, με τους Μασκανάκη (δεξιά) και Τσαούση (αριστερά) στα φτερά και τον Ριέρα που κινούνταν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τεσέιρα.

Διάταξη 4-4-2 με καθαρούς εξτρέμ επέλεξε για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Βίντα, ο οποίος αντικατέστησε τον τιμωρημένο Ρέλβας. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρότα και στο αριστερό ο Πένραις, με χαφ τους Μαρίν-Πινέδα ενώ τη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής κάλυπτε ο Ελίασον και την αριστερή ο Κοϊτά. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης πήραν οι Βάργκα και Ζίνι.

Το ματς:

Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε την μπάλα στα πόδια της και προσπαθούσε να διασπάει την πολυπρόσωπη άμυνα του Πανσερραϊκού, ο οποίος αμυνόταν με πεντάδα σε φάση άμυνας. Τα συνεχόμενα κόρνερ που κέρδισε η Ένωση (τέσσερα στα πρώτα 22’) δεν την οδήγησαν σε κάτι ουσιαστικό, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται στο 23’ όταν ο Μουκουντί υπό πίεση δεν μπόρεσε να εκτελέσει από τη μικρή περιοχή, ενώ και η κεφαλιά του Ελίασον στη συνέχεια ήταν αδύναμη.

Στο 30’ το κακό γύρισμα του Ρότα λίγο έλειψε να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την ΑΕΚ, αλλά ο Στρακόσα πρόλαβε τον Κάλινιν και καθάρισε έγκαιρα. Ο Ζίνι απείλησε με κεφαλιά (32’) και σουτ (34’) απείλησε την εστία του Τσομπανίδη, με τον «δικέφαλο» να ανεβάζει την πίεσή του προς το τέλος του ημιχρόνου χωρίς, ωστόσο, να βρει την ευκαιρία που θα τον οδηγούσε στο γκολ.

Η κεφαλιά του Βάργκα στο 41’ έφυγε ψηλά άουτ και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα, με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή στο εντυπωσιακό 19%-81% έναντι των γηπεδούχων, όμως, χωρίς να έχει σκοράρει το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα.

Η ΑΕΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στο δεύτερο μέρος και στο 55' άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα! Εκτέλεσε γλυκά το φάουλ ο Μαρίν, ο Βίντα δεν πρόλαβε να κάνει την κεφαλιά, αλλά ο Ούγγρος πήρε καλή θέση στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.Στο 62' ο Κοϊτά απείλησε με το δυνατό σουτ που απέκρουσε ο Τσομπανίδης, ενώ οι αλλαγές του Νίκολιτς με τους Γκατσίνοβιτς και Μάνταλο έδωσαν φρεσκάδα και ενέργεια στην Ένωση.

Η ΑΕΚ πίεζε για το δεύτερο γκολ και το βρήκε στο 89' με τον Μαρίν! Ο Τζήλος πήγε στο VAR για πέναλτι του Φέλτες πάνω στον Κοϊτά και στη συνέχεια ο Έλληνας διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Ρουμάνο να είναι εύστοχος για το 2-0.

Η Ένωση συνέχισε να είναι στην περιοχή των γηπεδούχων και βρήκε τρίτο τέρμα με την κεφαλιά του Γκρούγιτς από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μαρίν, με τον Σέρβο χαφ να έχει περάσει ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν στο ματς. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Βάργκα από την ωραία πάσα του Ζοάο Μάριο, με την ΑΕΚ να ανεβαίνει στην κορυφή με μία εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69' Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (86' Σοφιανός), Ριέρα (64' Μπιλέ), Μασκανάκης (64' Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (46' Πήλιος), Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (55' Μάνταλος), Κοϊτά (91' Γκρούγιτς), Ελίασον (70' Ζοάο Μάριο), Ζίνι (70' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα

