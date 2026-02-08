ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ... απόλαυση με τεσσάρα και σούπερ Βάργκα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΚ... απόλαυση με τεσσάρα και σούπερ Βάργκα!

Η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο κατασπάραξε τον Πανσερραϊκό με 4-0 και ανέβηκε στην κορυφή, ενώ τώρα περιμένει δώρα στα ντέρμπι των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού! Μαγική εμφάνιση από Βάργκα και Μαρίν.

Στο μυαλό τους κόουτς:

Σχηματισμός 4-2-3-1 από τον Ζεράρ Σαραγόσα για τον Πανσερραϊκό, που σε φάση άμυνας γινόταν 5-4-1. Στο τέρμα ο Τσομπανίδης, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Λύρατζη, Φέλτες, Γκελασβίλι και Κάλινιν. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Δοϊρανλής και Ομεονγκά, με τους Μασκανάκη (δεξιά) και Τσαούση (αριστερά) στα φτερά και τον Ριέρα που κινούνταν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τεσέιρα.

Διάταξη 4-4-2 με καθαρούς εξτρέμ επέλεξε για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Βίντα, ο οποίος αντικατέστησε τον τιμωρημένο Ρέλβας. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρότα και στο αριστερό ο Πένραις, με χαφ τους Μαρίν-Πινέδα ενώ τη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής κάλυπτε ο Ελίασον και την αριστερή ο Κοϊτά. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης πήραν οι Βάργκα και Ζίνι.

Το ματς:

Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε την μπάλα στα πόδια της και προσπαθούσε να διασπάει την πολυπρόσωπη άμυνα του Πανσερραϊκού, ο οποίος αμυνόταν με πεντάδα σε φάση άμυνας. Τα συνεχόμενα κόρνερ που κέρδισε η Ένωση (τέσσερα στα πρώτα 22’) δεν την οδήγησαν σε κάτι ουσιαστικό, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται στο 23’ όταν ο Μουκουντί υπό πίεση δεν μπόρεσε να εκτελέσει από τη μικρή περιοχή, ενώ και η κεφαλιά του Ελίασον στη συνέχεια ήταν αδύναμη.

Στο 30’ το κακό γύρισμα του Ρότα λίγο έλειψε να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την ΑΕΚ, αλλά ο Στρακόσα πρόλαβε τον Κάλινιν και καθάρισε έγκαιρα. Ο Ζίνι απείλησε με κεφαλιά (32’) και σουτ (34’) απείλησε την εστία του Τσομπανίδη, με τον «δικέφαλο» να ανεβάζει την πίεσή του προς το τέλος του ημιχρόνου χωρίς, ωστόσο, να βρει την ευκαιρία που θα τον οδηγούσε στο γκολ.

Η κεφαλιά του Βάργκα στο 41’ έφυγε ψηλά άουτ και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα, με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή στο εντυπωσιακό 19%-81% έναντι των γηπεδούχων, όμως, χωρίς να έχει σκοράρει το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα.

Η ΑΕΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στο δεύτερο μέρος και στο 55' άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα! Εκτέλεσε γλυκά το φάουλ ο Μαρίν, ο Βίντα δεν πρόλαβε να κάνει την κεφαλιά, αλλά ο Ούγγρος πήρε καλή θέση στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.Στο 62' ο Κοϊτά απείλησε με το δυνατό σουτ που απέκρουσε ο Τσομπανίδης, ενώ οι αλλαγές του Νίκολιτς με τους Γκατσίνοβιτς και Μάνταλο έδωσαν φρεσκάδα και ενέργεια στην Ένωση.

Η ΑΕΚ πίεζε για το δεύτερο γκολ και το βρήκε στο 89' με τον Μαρίν! Ο Τζήλος πήγε στο VAR για πέναλτι του Φέλτες πάνω στον Κοϊτά και στη συνέχεια ο Έλληνας διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Ρουμάνο να είναι εύστοχος για το 2-0.

Η Ένωση συνέχισε να είναι στην περιοχή των γηπεδούχων και βρήκε τρίτο τέρμα με την κεφαλιά του Γκρούγιτς από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μαρίν, με τον Σέρβο χαφ να έχει περάσει ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν στο ματς. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Βάργκα από την ωραία πάσα του Ζοάο Μάριο, με την ΑΕΚ να ανεβαίνει στην κορυφή με μία εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69' Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (86' Σοφιανός), Ριέρα (64' Μπιλέ), Μασκανάκης (64' Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (46' Πήλιος), Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (55' Μάνταλος), Κοϊτά (91' Γκρούγιτς), Ελίασον (70' Ζοάο Μάριο), Ζίνι (70' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα

sport-fm.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Φάληρο ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από την 4η αγωνιστική της β' φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καλπασμός των πρωτοπόρων και το... τρίτο «άλογο» της κούρσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε όλα, άλλη προηγήθηκε κι άλλη νίκησε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H μεγάλη «κόντρα» Μαέ και Σεμέδο με κερδισμένη την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναπροσαρμόσουμε τους στόχους μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μπάλα στο σπίτι του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το επιβλητικό πέρασμα της Ομόνοιας από το «Στ. Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε από την Πάφο με τεσσάρα και «όργια» Σεμέδο η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή μύθος για τη Σίτι στο «Άνφιλντ» από το 84' και μετά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Aυτό που κάνουν είναι ασυνήθιστο - Με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Σημαντικά τα επόμενα παιχνίδια, είναι έξι βαθμών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτη εκτέλεση από τον Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη