Εκτός με Παναθηναϊκό και Άρη ο Κωνσταντέλιας

Δεδομένη θεωρείται η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου (4/2) με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο, όπως και αντίστοιχα την Κυριακή στο ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη (8/2) στο Κλ.Βικελίδης.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Έλληνας «μάγος» έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό και το πρωί της Τρίτης υποβλήθηκε σε μαγνητική.

Σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, τα ευρήματα δικαιολογούν τις μυϊκές ενοχλήσεις και η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά. Εκείνο που είναι σαφές είναι πως ο «Ντέλιας» θα μπει στα πιτς για τα ματς αυτής της εβδομάδας και συγκεκριμένα για Παναθηναϊκό και Άρη.

Πηγή: sdna.gr