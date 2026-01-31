Στο... ραντάρ του Παναθηναϊκού το 10άρι της Ριέκα

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει δυνατά στην υπόθεση του 24χρονου Κροάτη Τόνι Φρουκ.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός γράφει καλά νούμερα και φέτος με 11 γκολ αλλά και γενικότερα είναι ένας παίκτης με έφεση στο σκοράρισμα και τη δημιουργία (30 γκολ και 31 ασίστ σε 118 παιχνίδια με τη Ριέκα).

Η Ριέκα ξεκίνησε τη μεταγραφική περίοδο ζητώντας 10 εκατομμύρια, ωστόσο ο χρόνος τελειώνει και οικονομικά πιέζεται να πουλήσει κάποιον από τους ποδοσφαιριστές που έχει στη βιτρίνα.

Ο Παναθηναϊκός άφησε τον χρόνο να ωριμάσει και τις τελευταία ημέρες εντείνει την προσπάθεια του. Την Πέμπτη μάλιστα ήταν στην Αθήνα ο ατζέντης του και πολύ γνώριμος στο τριφύλλι, Ντάνιελ Πράνιτς που διατηρεί άριστες σχέσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Ο Φρουκ όχι απλά αρέσει αλλά είναι ένας παίκτης που δύναται να κάνει διαφορά σύμφωνα με τις απόψεις των υπευθύνων του τριφυλλιού και για αυτόν τον λόγο θα γίνει προσπάθεια άμεσης απόκτησης του. Αν η Ριέκα κατεβάσει τις απαιτήσεις της, τότε η μεταγραφή είναι πιθανό να προχωρήσει. Ο παίκτης είναι θετικός εξάλλου για να φύγει από την Κροατία και να κυνηγήσει κάτι μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Είχε κάνει εξάλλου το βήμα πολύ νέος υπογράφοντας στη Φιορεντίνα, μια απόφαση όμως που δεν τον βοήθησε να εξελιχθεί καθώς ήταν ανέτοιμος.

Ο Φρουκ παίζει στο 10 και στο 8 και η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αρχές Δεκεμβρίου όπως γράφτηκε στην Αγγλία ήταν στόχος της Άρσεναλ και είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις που τελικά δεν ευοδώθηκαν.

Το παρακάτω δημοσίευμα μάλιστα αναφέρει ότι ο Φρουκ έχει μεγάλη εξέλιξη, θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης του κροατικού πρωταθλήματος και βάζει υποψηφιότητα για την αποστολή της Εθνικής Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Ο προπονητής της Ριέκα, Βίκτορ Σάντσεθ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μεταγραφής του Κροάτη μεσοεπιθετικού, αναφέροντας ότι τα πάντα είναι ανοικτά αλλά και ότι ενδεχόμενη παραχώρηση θα ήταν οικονομικό όφελος για την Ριέκα.

«Η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή και οι αλλαγές είναι συνηθισμένες σε αυτό το στάδιο της σεζόν. Σε αυτά τα πρωταθλήματα, οι μεταγραφές είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα. Ως προπονητής, πρέπει να το αποδεχτείς αυτό και να βοηθήσεις τον σύλλογο να αναπτύξει παίκτες για μελλοντικές μεταγραφές», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δήλωσή του ο προπονητής της Ριέκα.

