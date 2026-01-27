Θρήνος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Κεράκια και κασκόλ έξω από την Τούμπα

Ολόκληρη η Ελλάδα πάγωσε στο άκουσμα της είδησης πως επτά φίλοι του ΠΑΟΚ άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία, μετά από ένα τραγικό δυστύχημα στον δρόμο τους προς τη Γαλλία για την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει πέσει σε βαρύ πένθος και φίλοι της ομάδας τιμούν τη μνήμη των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, αφήνοντας έξω από την Τούμπα κασκόλ και αναμμένα κεράκια, την ώρα που οι σημαίες του γηπέδου κυματίζουν μεσίστιες.

sport-fm.gr