Ήρωας Κωστή στο 90+3΄, βαθμός για Λεβαδειακό!

Άρης και Λεβαδειακός διασταύρωσαν τα "ξίφη" τους για την 18η στροφή της Stoiximan Superleague. Οι μεν γηπεδούχοι έψαχναν νίκη - βάλσαμο για την κακή ψυχολογία τους, μετά και την γκέλα στη Λάρισα, ώστε να μείνουν σε τροχιά πεντάδας, ενώ οι φιλοξενούμενοι να συνεχίσουν το εντυπωσιακό φετινό τους σερί, ως μια από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να δείχνει πως παραμένει ανταγωνιστική τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας, μένοντας προσηλωμένη στο πλάνο της και παίζοντας ελεύθερο ποδόσφαιρο. Ο Άρης έψαξε τις πρώτες φάσεις του αγώνα, με τον Φαντικά να πιάνει το πρώτο σουτ και την μπάλα να κοντράρει στα σώματα. Πολλά κόρνερ για τις δύο ομάδες στο πρώτο μέρος, όμως χωρίς την απαραίτητη ποιότητα στα γεμίσματα. Ως το 26ο λεπτό έλειψε η καλή στιγμή για τους δύο αντιπάλους, με τον Άρη να υπερέχει στα σημεία.

Οι κιτρινόμαυροι άνοιξαν το σκορ στο 29ο λεπτό με τον Λορέν Μορόν να παίρνει το ριμπάουντ πεσμένος στην περιοχή, μετά την κεφαλιά του Σούντμπεργκ και να γράφει το 1-0.

Καλή στιγμή πριν την ανάπαυλα με τον Ράσιτς να πιάνει ένα δυνατό - συρτό σουτ, με τον Λοντίγκιν να διώχνει σε κόρνερ και να σώζει την ομάδα του από τα πολύ δύσκολα.

Το πρώτο ημίχρονο είχε σαφώς πρωταγωνιστή τον Άρη, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να μην μένει ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του και να ψάχνει αλλαγές και λύσεις.

Οι λύσεις ήρθαν στα 39'' του δευτέρου ημιχρόνου για τον Λεβαδειακό, με τον Μπάλτσι να κάνει μια κούρσα στο κέντρο, να μοιραζεί για τον Οζμπόλτ και εκείνος με υποδειγματικό πλασέ να γράφει το 1-1.

Η απάντηση ήρθε άμεσα στο 63ο λεπτό, ο Ράτσιτς εξαπέλυσε έναν κεραυνό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 2-1. Ένα μαγικό γκολ, για το οποίο ο Ράσιτς είχε προειδοποιήσει στο πρώτο μέρος, με ένα αντίστοιχο σουτ που έδιωξε ο Λοντίγκιν.

Στο 78ο λεπτό νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, με τον Μορόν να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας, ενώ ήταν ύπο πίεση.

Όλα έδειχναν να κυλουν υπέρ του Άρη, ο οποίος έψαχνε και τρίτο τέρμα, όμως έπαιξε με τη φωτιά και έδωσε μισή στιγμή στον Λεβαδειακό για την... ψυχρολουσία.

Στο 93' ο Κωστή μπήκε ολομόναχος στη μεγάλη περιοχή του Άρη, πέρασε τον Αθανασιάδη και προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Αποδοκιμασίες για τους κιτρινόμαυρους - Αποθέωση για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία παρόλο που δεν έπεισε, πήρε ένα ακόμη αποτέλεσμα.

Η φάση του αγώνα: H στιγμή όπου η άμυνα του Άρη αφήνει τον Κωστή να βγει τετ α τετ με τον Αθανασιάδη και ο Λεβαδειακός γράφει το 2-2.

Ο κορυφαίος: Ο Ούρος Ράσιτς διεκδικεί τον τίτλο του MVP, με καθοριστικό γκολ και πολλές κερδισμένες μονομαχίες, μαζί με τον Κωστή, που εκτός του γκολ είχε τρεξίματα και κερδισμένες μονομαχίες.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντικά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Χόνγκλα, Ράσιτς, Μόντσου, Μισεουί, Πέρεθ, Μορόν

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Οζμπόλτ, Μπάλτζι, Παλάσιος, Γκούμας

sdna.gr