«Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ετοιμάζει γερό μπάσιμο το καλοκαίρι για τον Ντεσπόντοφ»

Με το μέλλον του Κίριλ Ντεσπόντοφ καταπιάνεται σημερινό δημοσίευμα στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Temasport», ο 29χρονος εξτρέμ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου!

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο σύλλογος της Βουλγαρίας σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά για τον διεθνή μεσοεπιθετικό και αρχηγό της εθνικής του ομάδας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως το καλοκαίρι θα μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τον «δικέφαλο του βορρά».

Μάλιστα, τονίζεται πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της ομάδας της ΤΣΣΚΑ.

Φέτος, ο έμπειρος άσος αριθμεί συνολικά 23 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους Θεσσαλονικείς, ενώ, από το καλοκαίρι του 2023 που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ μετρά 114 ματς με 25 τέρματα και 28 τελικές πάσες.

sport-fm.gr