Το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ο Αντίνο!

Το... πολυθρύλητο σίριαλ του Σαντίνο Αντίνο φτάνει πλέον στο τέλος του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γοδόι Κρουζ είναι πλέον οριστική.

Μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις και τις συνεχείς κυβιστήσεις από τον πρόεδρο του αργεντίνικου συλλόγου, οι Πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τον Μανσούρ και ο παίκτης προβάρει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.

Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν ότι το συνολικό deal φτάνει στα 8 εκατ. ευρώ, με τις υπογραφές να μπαίνουν εντός της ημέρας και τον 20χρονο άσο να αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο διεθνής Αργεντινός εξτρέμ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα του, μετρώντας 14 συμμετοχές και 2 γκολ με την U20 της "αλμπισελέστε".

Με την πρώτη ομάδα της Γοδόι έχει αγωνιστεί σε 45 παιχνίδια, μετρώντας 8 γκολ και 5 ασίστ, ενώ θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του κλαμπ.

