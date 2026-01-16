Μπορεί να πάρει Χάλαντ ο Πέρεθ;

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ εμφανώς απογοητευμένος με την πορεία που παρουσιάζει η ομάδα του τις τελευταίες ημέρες, είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε να βάλει ξανά την Ρεάλ στο μονοπάτι των επιτυχιών. Και για να το κάνει αυτό, ετοιμάζεται για ηχηρές μεταγραφές το καλοκαίρι.

Η δευτεραθλήτρια Ισπανίας δεν σκοπεύει να κάνει καμία ενίσχυση αυτόν τον Γενάρηγ, αλλά ενόψει της νέας σεζόν θέλει να ταράξει τα νερά του μεταγραφικού χάρτη. Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sport», οι «μερένχες» ψάχνουν το «μπαμ» με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός φορ της Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί διακαή πόθο όλα αυτά τα χρόνια για τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι θέλει να τον ντύσει στα «λευκά».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Sky Sport», Πάτρικ Μπέργκερ, το σχέδιο του Νορβηγού επιθετικού είναι σαφές. Ο 25χρονος θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης να είναι η ομάδα του στο άμεσο μέλλον. Μια ενδεχόμενη μεταγραφή στους Μαδριλένους αναφέρεται πως είναι το όνειρό του και ο κύριος στόχος για τα επόμενα χρόνια της καριέρας του.

Μπορεί όντως ο Χάαλαντ να πάει Ρεάλ;

Υπάρχει καν πιθανότητα ο Χάαλαντ να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης; Ο Γερμανός δημοσιογράφος αποκάλυψε τις λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να πληρώσει το επιβλητικό ποσό του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για ολόκληρη την μεταγραφή. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το κόστος μεταγραφής, το μπόνους υπογραφής και τις απολαβές του ποδοσφαιριστή, με το οικονομικό σκέλος να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Στο παρελθόν, το όνομα του Χάαλαντ έχει συνδεθεί πολλές φορές με τη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να φορέσει τη φανέλα της. Μέχρι σήμερα, έχει επισκεφθεί τέσσερις φορές το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ως παίκτης άλλης ομάδας, καταφέρνοντας να σκοράρει μόλις μία φορά σε αυτά τα παιχνίδια.

Ο Νορβηγός επιθετικός αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Σίτι από τον Ιούλιο του 2022 και μετρά συνολικά 175 συμμετοχές, με 150 γκολ και 25 ασίστ.

