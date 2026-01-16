Oι απουσίες και οι επιστροφές φέρνουν αλλαγές από τον Φερέιρα

Οι Λομοτέι και Τούμπας τέθηκαν στη διάθεση του Ρουί Φερέιρα και έτσι ο Εθνικός Άχνας θα υποδεχθεί με περισσότερες επιλογές τον Άρη, αύριο Σάββατο (16:00) στο Δασάκι.

Σε ένα ματς που είναι δεδομένες οι αλλαγές από τον Πορτογάλο τεχνικό αφού εκτός λόγω καρτών είναι οι Αντερέγκεν, Γκονζάλες και Οφόρι.

Έτσι για πρώτη φορά στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Ισπανός Χάβι Σιβέριο ενώ φανέλα βασικού θα φορέσουν οι Παπαγεωργίου και Πεχλιβάνης.