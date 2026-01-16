Η Λειψία... απειλεί το αήττητο της Μπάγερν Μονάχου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός έδρας αποστολή έχει η -πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, με την οποία ανοίγει το διάστημα 16-18 Ιανουαρίου η «αυλαία» του β΄ γύρου της Bundesliga.

Η αήττητη (15-2-0) ομάδα του Βενσάν Κομπανί αναμετράται στη Λειψία με την RB με μοναδικό στόχο τη νίκη, προκειμένου να διατηρήσει το διψήφιο προβάδισμά της έναντι της Ντόρτμουντ και, παράλληλα, να πάρει ψυχολογική ώθηση ενόψει του εντός έδρας αγώνα της Τετάρτης (21/1) με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για τη league phase του Champions League, όπου οι Βαυαροί έχουν εξασφαλίσει τη συνέχειά τους, είτε απευθείας στη φάση των «16», είτε στα πλέι οφ για την πρόκριση στους «16». Από την πλευρά τους, οι «κόκκινοι ταύροι», οι οποίοι έχουν έναν αγώνα λιγότερο, θα παλέψουν για τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους, προκειμένου να παραμείνουν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και σε... τροχιά πρόκρισης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Στο μεταξύ, η Ντόρτμουντ, η οποία είναι αήττητη στα τελευταία δέκα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (6-4-0), υποδέχεται τη Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα με στόχο τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να πάει με... ανεβασμένη ψυχολογία στο Λονδίνο για την αναμέτρηση της προσεχούς Τρίτης (20/1) με την Τότεναμ για το Champions League. Η Στουτγκάρδη υποδέχεται την Ουνιόν Βερολίνου, ενώ Χοφενχάιμ και Λεβερκούζεν αναμετρώνται στο Ζινσχάιμ με στόχο να μη χάσουν έδαφος στην «κούρσα» για την έξοδο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υποδέχεται τη Χαϊντενχάιμ, ενώ η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη φιλοξενεί τη Φράιμπουργκ, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga:

Βέρντερ Βρέμης-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   16/1

Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι                17/1

Βόλφσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ               17/1

Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν                  17/1

Κολωνία-Μάιντς                         17/1

Αμβούργο-Γκλάντμπαχ                    17/1

Λειψία-Μπάγερν Μονάχου                 17/1

Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου           18/1

Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ              18/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         47

Ντόρτμουντ              36

Λειψία                  32 -16αγ.

Στουτγκάρδη             32

Χοφενχάιμ               30 -16αγ.

Λεβερκούζεν             29 -16αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   26

Φράιμπουργκ             23

Ουνιόν Βερολίνου        22 -16αγ.

Γκλάντμπαχ              19

Βόλφσμπουργκ            18

Κολωνία                 17

Βέρντερ Βρέμης          17 -16αγ.

Αμβούργο                16 -16αγ.

Άουγκσμπουργκ           14 -16αγ.

Μάιντς                  12

Ζανκτ Πάουλι            12 -16αγ.

Χαϊντενχάιμ             12

sdna.gr 

 

Διαβαστε ακομη