ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο μήνας της… επιστροφής

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ο μήνας της… επιστροφής

Έναν μήνα κλείνει στον πάγκο του Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα και στις πρώτες του εξετάσεις παίρνει δέκα με τόνο.

Το κερασάκι στην τούρτα για τους γαλάζιους μπήκε με την προώθησή τους στα προημιτελικά του κυπέλλου, μετά την επικράτηση με 2-0 επί της Ανόρθωσης. Αυτή ήταν η τέταρτη σερί νίκη για την ομάδα της Λεμεσού με τον νέο της τεχνικό και έτσι πλέον επέστρεψε δυναμικά εκεί που θα ήθελε να είναι από την αρχή της χρονιάς. Να ανταγωνίζεται τις υπόλοιπες ομάδες, ώστε να διεκδικήσει με δυνάμεις ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, καταλαμβάνοντας όσο πιο υψηλή θέση γίνεται. Υπάρχει φυσικά ακόμη δρόμος να διανύσει ο Απόλλωνας, όμως αυτός ο μήνας ήταν σημαντικός για να μπει ξανά σε τροχιά διεκδίκησης των στόχων του.

Θυμίζουμε ότι, πριν από το παιχνίδι του κυπέλλου, οι γαλάζιοι είχαν κερδίσει, στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση, κατά σειρά τις Ε.Ν. Ύψωνα (0-1), Πάφος FC (2-1) και Ένωση. Για να ενισχύσουμε τη σημαντικότητα του σερί, αρκεί να τονίσουμε ότι ήταν η πρώτη φορά στη φετινή σεζόν που πέτυχαν να προσθέσουν τρία συνεχόμενα τρίποντα στον λογαριασμό τους.

Το επόμενο λιθαράκι στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση θα κληθεί να το βάλει την ερχόμενη Κυριακή (18/01, 19:00) φιλοξενώντας τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα». Πρόκειται για την ομάδα που βρίσκεται δυο βαθμούς μπροστά από το συγκρότημα του Αργεντινού προπονητή. Αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας, όντας στην έκτη θέση, έχει 30 βαθμούς και ο προσεχής αντίπαλός του 32, έχοντας όμως αγώνα λιγότερο.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι με ενδεχόμενο τρίποντο θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της αντεπίθεσής του, κάνοντας άλμα προς τα πάνω, διατηρώντας παράλληλα σε απόσταση την ομάδα που ορέγεται την είσοδο στην πρώτη εξάδα (σ.σ. η έβδομη ΑΕΛ έχει 24 βαθμούς).

Πιθανόν για εξτρέμ

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενίσχυσης ο Λοσάδα στις τοποθετήσεις του ανέφερε ότι δεν είχε ασχοληθεί ακόμη με αυτό το θέμα, λόγω των συνεχόμενων αγώνων, ενώ σε χθεσινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου, Φανούριος Κωνσταντίνος, σημείωσε ότι, αν γίνει μεταγραφή, θα είναι για τα άκρα της επίθεσης.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Tags

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει στη Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού ο Τερ Στέγκεν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκλονίζει ο Κωστή: «Κάθε γκολ είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οριστική η αποχώρηση του Γκάσνερ από την Πάλας το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός για 2-3 μήνες ο Ντιόν – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Φρενίτιδα» στον Απόλλωνα και τα εισιτήρια με ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ζήτησε αναβολή στο ματς με την Κηφισιά ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στην Αλβανία οι αγώνες της Εθνικής Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Η χειρότερη στιγμή του Εντρικ στην Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Λίνγκαρντ έχει πρόταση επιστροφής στην Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν Μονάχου: Κοντά στην επιστροφή ο Μουσιάλα μετά από επτά μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τότεναμ και Φούλαμ θέλουν τον Παλίνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από αυτά τα δύο ζευγάρια θα βγει ο αντίπαλος της ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το προφίλ της Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Conference League: Τα ζευγάρια στα νοκ άουτ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη