Ο μήνας της… επιστροφής

Το κερασάκι στην τούρτα για τους γαλάζιους μπήκε με την προώθησή τους στα προημιτελικά του κυπέλλου, μετά την επικράτηση με 2-0 επί της Ανόρθωσης. Αυτή ήταν η τέταρτη σερί νίκη για την ομάδα της Λεμεσού με τον νέο της τεχνικό και έτσι πλέον επέστρεψε δυναμικά εκεί που θα ήθελε να είναι από την αρχή της χρονιάς. Να ανταγωνίζεται τις υπόλοιπες ομάδες, ώστε να διεκδικήσει με δυνάμεις ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, καταλαμβάνοντας όσο πιο υψηλή θέση γίνεται. Υπάρχει φυσικά ακόμη δρόμος να διανύσει ο Απόλλωνας, όμως αυτός ο μήνας ήταν σημαντικός για να μπει ξανά σε τροχιά διεκδίκησης των στόχων του.

Θυμίζουμε ότι, πριν από το παιχνίδι του κυπέλλου, οι γαλάζιοι είχαν κερδίσει, στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση, κατά σειρά τις Ε.Ν. Ύψωνα (0-1), Πάφος FC (2-1) και Ένωση. Για να ενισχύσουμε τη σημαντικότητα του σερί, αρκεί να τονίσουμε ότι ήταν η πρώτη φορά στη φετινή σεζόν που πέτυχαν να προσθέσουν τρία συνεχόμενα τρίποντα στον λογαριασμό τους.

Το επόμενο λιθαράκι στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση θα κληθεί να το βάλει την ερχόμενη Κυριακή (18/01, 19:00) φιλοξενώντας τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα». Πρόκειται για την ομάδα που βρίσκεται δυο βαθμούς μπροστά από το συγκρότημα του Αργεντινού προπονητή. Αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας, όντας στην έκτη θέση, έχει 30 βαθμούς και ο προσεχής αντίπαλός του 32, έχοντας όμως αγώνα λιγότερο.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι με ενδεχόμενο τρίποντο θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της αντεπίθεσής του, κάνοντας άλμα προς τα πάνω, διατηρώντας παράλληλα σε απόσταση την ομάδα που ορέγεται την είσοδο στην πρώτη εξάδα (σ.σ. η έβδομη ΑΕΛ έχει 24 βαθμούς).

Πιθανόν για εξτρέμ

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενίσχυσης ο Λοσάδα στις τοποθετήσεις του ανέφερε ότι δεν είχε ασχοληθεί ακόμη με αυτό το θέμα, λόγω των συνεχόμενων αγώνων, ενώ σε χθεσινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου, Φανούριος Κωνσταντίνος, σημείωσε ότι, αν γίνει μεταγραφή, θα είναι για τα άκρα της επίθεσης.