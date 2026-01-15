ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Τάβερνιερ»

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευνα της Daily Mail, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ζητήσει την απόκτηση του Τζέιμς Τάβερνιερ, κάτι που δεν προκύπτει πάντως από το ρεπορτάζ.

Μία αποκλειστική είδηση μετέφερε η «Daily Mail», η οποία σε σημερινό της δημοσίευμα ανέφερε πως ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Τάβερνιερ βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Ο 34χρονος Άγγλος αγωνίζεται ως δεξιός μπακ και το συμβόλαιό του με τους «Gers» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Την φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 37 παιχνίδια σκοράροντας οκτώ γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε περισσότερα από 2.700 αγωνιστικά λεπτά.

Οι «πράσινοι» σύμφωνα με το κείμενο αυτό φαίνεται να σκέφτονται να του προσφέρουν συμβόλαιο προκειμένου να τον κάνουν δικό τους. Εκείνος δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε χώρα εκτός της Ηνωμένου Βασιλείου έχοντας περάσει από ομάδες όπως η Νιουκάστλ, η Γουίγκαν, η Μπρίστολ Σίτι και αρκετές ακόμη αγγλικές.

Πάντως από το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει πως ο Τζέιμς Τάβερνιερ βρίσκεται στο στόχαστρο του «τριφυλλιού».

gazzetta.gr

