Θλίψη στον καλαθοσφαιρικό κόσμο με τον θάνατο του Γιώργου Φαίδωνος - Aνακοίνωση ΑΠΟΕΛ

Δημοσιευτηκε:

Θλίψη στον καλαθοσφαιρικό κόσμο με τον θάνατο του Γιώργου Φαίδωνος - Aνακοίνωση ΑΠΟΕΛ

Ανακοίνωση εξέδωσε το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, στην οποία αναφέρεται στον αδόκητο χαμό του Γιώργου Φαίδωνος και μία σειρά από ενέργειες, ως ελάχιστο φόρο τιμής. 

Αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον πρόωρο και αδόκητο χαμό του προπονητή της ανδρικής ομάδας καλαθόσφαιρας Κ18, Γιώργου Φαίδωνος.

Ο Γιώργος υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος, αφοσίωση και γνήσια αγάπη για το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Υπηρέτησε με συνέπεια, πάθος και επαγγελματισμό την ομάδα μας, αρχικά από τη θέση του προπονητή Κ12-Κ14 γυναικών την περίοδο 2019 – 2020 και κατά τη φετινή περίοδο από τη θέση του προπονητή Κ18 ανδρών. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να κηρύξει πένθος, με όλα τα αγωνιστικά τμήματα του Σωματείου να αγωνίζονται με μαύρο περιβραχιόνιο στον αμέσως επόμενο αγώνα τους.

2. Να αναβάλει όλα τα παιχνίδια της Ακαδημίας Καλαθόσφαιρας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

3. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα Κεραυνός – ΑΠΟΕΛ, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Το ΔΣ του Σωματείου και η Ακαδημία Καλαθόσφαιρας θα προβούν σε ανακοίνωση περαιτέρω αποφάσεων και δράσεων προς τιμήν της μνήμης του πολυαγαπημένου μας προπονητή Γιώργου Φαίδωνος.

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια και στη σύζυγο του Γιώργου αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζοντας τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια.

Αιωνία του η μνήμη».

ΦΩΤΟ: cyprusbasket.net

