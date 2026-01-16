Ιωάννου στη Γιορτή των Αρίστων: «Ο ΚΟΑ στηρίζει τον αθλητισμό μας με πράξεις»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο πρόεδρος του Οργανισμού συνεχάρη όλους τους βραβευθέντες και έκανε ειδική μνεία στην απονομή του Αριστείου.

Οι κορυφαίοι αθλητές/τριες και ομάδες του 2025 αναδείχτηκαν στην 53η Γιορτή των Αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ), η οποία διεξήχθη υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Παύλος Κοντίδης, Έλενα Κουλιτσένκο, Πάφος FC και Ολυμπιάδα Νεαπόλεως αναδείχτηκαν κορυφαίοι για το 2025, επαναλαμβάνοντας τις πρωτιές που είχαν στα βραβεία και το 2024. Τον ΚΟΑ εκπροσώπησαν στην εκδήλωση ο Πρόεδρος Γιάννης Ιωάννου, η Αντιπρόεδρος Κάλλη Χατζηιωσήφ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνα Παφίτη, Ρίκκος Παττίχης και Χαράλαμπος Μιρής, καθώς και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Βάσος Κουτσιούντας.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού απένειμε το Αριστείο στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και στην Οργανωτική Επιτροπή του Eurobasket 2025, ενώ το έπαθλο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού «Γυναίκα και Αθλητισμός-Μαριάννα Ζαχαριάδη» απονεμήθηκε στην Έλενα Βασιλείου -που έχει συνδέσει το όνομά της με τη γυναικεία καλαθόσφαιρα- από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΚΟΑ και Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΚΟΑ σημείωσε ότι «ο Οργανισμός στηρίζει τον αθλητισμό μας με πράξεις», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στην πρόσφατη εκδήλωση για το Σχεδιασμό Επιβράβευσης Διεθνών Διακρίσεων Αθλητών και Προπονητών ενσωματώθηκε για πρώτη φορά η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη για εξίσωση αρτιμελών και μη αρτιμελών και οι αθλητές μας επιβραβεύτηκαν με €920.000 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί από την Πολιτεία για τις επιτυχίες των αθλητών μας».

Στη συνέχεια ανέφερε συγκεκριμένα έργα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2025 (αναβάθμιση του «Σπύρος Κυπριανού», ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητήριου Λευκωσίας και του ελαστικού τάπητα του ΓΣΖ)» και συνέχισε: «Το 2026 αυξάνεται πέραν του 1.3 εκατ. ευρώ η επιχορήγηση του ΚΟΑ προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, προς τον αθλητισμό των ΑμΕΑ, καθώς και προς τους αθλητές μέσω των Εθνικών Σχεδιασμών. Θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για το «Στέλιος Κυριακίδης» και το master plan για το «Μακάρειο», ενώ θα επαναλειτουργήσουν τα κολυμβητήρια Γεροσκήπου και Αγλαντζιάς».

Στάθηκε επίσης στην Κυπριακή Προεδρία, σημειώνοντας πως «κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα διεξαχθούν στην Κύπρο τρία αθλητικά Συνέδρια: το Συνέδριο Διευθυντών Αθλητισμού, το Αθλητικό Φόρουμ και το Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού».

Ο Γιάννης Ιωάννου συνεχάρη όλους τους βραβευθέντες και έκανε ειδική μνεία στην απονομή του Αριστείου στην ΚΟΚ και την Οργανωτική Επιτροπή του Eurobasket 2025: «Στο Eurobasket 2025 οι Κύπριοι φίλαθλοι απόλαυσαν κορυφαίες ομάδες σε ένα πλήρως ανακαινισμένο από τον ΚΟΑ και την Πολιτεία στάδιο-στολίδι. Απόλαυσαν την αξιόμαχη Εθνική Κύπρου που δικαιωματικά κέρδισε το χειροκρότημα, αλλά και την Εθνική Ελλάδας που ξεκίνησε από τη Λεμεσό την πορεία της προς το μετάλλιο. Αξίζουν τα πιο θερμά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας που δικαιωματικά λαμβάνουν το Αριστείο».

 

 

 

 

 

Διαβαστε ακομη