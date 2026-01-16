ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Cyprus League by Sotiximan. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 30 και 31 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου.

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου

19:00 Ομόνοια Αραδίππου - Απόλλων Λεμεσού

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας - Πάφος F.C.

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας - Ε.Ν. Παραλιμνίου

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου

16:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Freedom 24 Krasava ΕΝΥ

17:00 Ακρίτας Χλώρακας - Ανόρθωση Αμμοχώστου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού - Άρης Λεμεσού

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΠΑΦΟΣ FCΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

