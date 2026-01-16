Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Cyprus League by Sotiximan. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 30 και 31 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου.
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - Απόλλων Λεμεσού
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου
16:00 Εθνικός Άχνας - Πάφος F.C.
17:00 ΑΕΚ Λάρνακας - Ε.Ν. Παραλιμνίου
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου
16:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Freedom 24 Krasava ΕΝΥ
17:00 Ακρίτας Χλώρακας - Ανόρθωση Αμμοχώστου
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού - Άρης Λεμεσού