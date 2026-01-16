ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάλεν

Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάλεν

Η Ρόμα μετά την απόκτηση του Ρομπίνιο Βαζ από τη Μαρσέιγ, ανακοίνωσε σήμερα και τη μεταγραφή του Ολλανδού διεθνή εξτρέμ, Ντόνιελ Μάλεν, ενισχύοντας περαιτέρω την επιθετική γραμμή της.

Ο Μάλεν αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού και στο συμβόλαιο του υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο 26χρονος Ολλανδός επιθετικός είχε φέτος επτά γκολ και δύο ασίστ σε 29 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Ο διεθνής επιθετικός, που μετακινήθηκε στην Αγγλία τον Ιανουάριο του 2025 από τη Ντόρτμουντ, επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο «14».

