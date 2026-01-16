Προχώρησαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι

Η πρωτοπόρος Ομόνοια προχώρησε νικηφόρα, εκτός έδρας νίκες για ΑΕΛ και ΑΕΚ που ακολουθούν στη βαθμολογία.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής συνεχίζεται σήμερα και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο.

Αποτελέσματα - πρόγραμμα:

Πέμπτη 15.01.2026

Αραράτ – ΑΕΛ 5-7

Ομόνοια Λευκωσίας – Δόξα Παλαιομετόχου 14-0

Απόλλων – ΑΕΚ 4-6

Παρασκευή 16.01.2026

20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – Αθηαίνου AC

Σάββατο 17.01.2026

17:30 ΑΠΟΕΛ – Ένωση Νέων Λατσιών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ