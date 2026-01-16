Προχώρησαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε την Πέμπτη η αυλαία της 13ης αγωνιστικής το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας Futsal.
Η πρωτοπόρος Ομόνοια προχώρησε νικηφόρα, εκτός έδρας νίκες για ΑΕΛ και ΑΕΚ που ακολουθούν στη βαθμολογία.
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής συνεχίζεται σήμερα και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο.
Αποτελέσματα - πρόγραμμα:
Πέμπτη 15.01.2026
Αραράτ – ΑΕΛ 5-7
Ομόνοια Λευκωσίας – Δόξα Παλαιομετόχου 14-0
Απόλλων – ΑΕΚ 4-6
Παρασκευή 16.01.2026
20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – Αθηαίνου AC
Σάββατο 17.01.2026
17:30 ΑΠΟΕΛ – Ένωση Νέων Λατσιών
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ