«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Πράτες της Κρουζέιρο»

Στο προσκήνιο των μεταγραφικών ζητημάτων του Ολυμπιακού επανέρχεται η περίπτωση του Κάουα Πράτες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους που εξετάζουν σοβαρά τον 17χρονο αριστερό μπακ της Κρουζέιρο, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ της Βραζιλίας στη θέση του.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της «σελεσάο», αποτιμάται στα 6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το «Transfermarkt».

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν περιορίζεται απλώς στην παρακολούθησή του, αλλά έχει ήδη καταθέσει πρόταση αγοράς στην Κρουζέιρο. Η προσφορά, ωστόσο, απορρίφθηκε, καθώς δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις των Βραζιλιάνων. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο παίκτης εμφανίζεται κολακευμένος από το ενδιαφέρον των Βεστφαλών.

Όσον αφορά την πορεία του, ο Πράτες προέρχεται από τις ακαδημίες της Κρουζέιρο και με την πρώτη ομάδα μετρά συνολικά 14 ασίστ και 1 γκολ.

sport-fm.gr