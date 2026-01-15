ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πανσερραϊκός πήρε παίκτη που είχε πωληθεί 50 εκατ. ευρώ και έχει 45 συμμετοχές στο Champions League

Παίκτης του Πανσερραϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Άλεξ Τεϊσέιρα, με τους Σερραίους να ολοκληρώνουν μια πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση που μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο στη γραμμή κρούσης της ομάδας του Ζεράρ Σαραγόσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Alex Teixeira, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 06/01/1990, αγωνίζεται ως επιθετικός και έχει βαρύ και πλούσιο βιογραφικό αν αναλογιστεί κανείς πως μετρά 563 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 45 στο Champions League και 185 γκολ, 81 ασίστ σε κορυφαίο επίπεδο και 16 τίτλους στο εντυπωσιακό παλμαρέ του, καθιστώντας τον την κορυφαία μεταγραφή στην ιστορία των λιονταριών.

Ο Teixeira έμεινε πριν λίγο καιρό ελεύθερος από την Βάσκο ντα Γκάμα με την οποία είχε 77 συμμετοχές, 7 γκολ και 6 ασίστ.

Στην καριέρα του ξεχωρίζει φυσικά η επταετή του παρουσία στην Σαχτάρ, στα χρόνια δόξας των Ουκρανών, εκεί όπου ο Άλεξ με προπονητή τον Μιρτσέα Λουτσεσκού και συμπαίκτες όπως οι Γουίλιαν, Τάισον, Φερναντίνιο, Ντάγκλας Κόστα, Φρεντ και άλλοι, κατέκτησαν 13 τίτλους και έκαναν εντυπωσιακές πορείες στο Champions League.

Στην συνέχεια έκανε μεταγραφή 50.000.000 ευρώ στην Κίνα και στην Τζιανγκσου, εκεί όπου έμεινε 5 χρόνια με εντυπωσιακά στατιστικά και ένα πρωτάθλημα και ακολούθησε μια χρονιά στην Τουρκία με την φανέλα της Μπεσίκτας, πριν επιστρέψει στην Βραζιλία για την Βάσκο Ντα Γκάμα, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο Βραζιλιάνος βρίσκεται ήδη στις Σέρρες και ξεκινησε προπονήσεις με την ομάδα μας.

Άλεξ, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».

