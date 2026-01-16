Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ρεάλ-Μπαρτσελόνα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται απόψε στις 21:45 την Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της EuroLeague με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη της Ρεάλ προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 1.52, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00 και η επικράτηση της Μπαρτσελόνα στα 2.75.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να έχει ο Facundo Campazzo από 7 ασίστ και άνω δίνεται στα 3.85, ενώ το να πετύχει ο Tornike Shengelia τουλάχιστον 16 πόντους προσφέρεται στα 2.62.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να έχει ο Walter Tavares από 7 ριμπάουντ και άνω με το να πετύχει ο Kevin Punter 15 πόντους και άνω αποτιμάται στα 4.10, ενώ το να έχει ο Mario Hezonja τουλάχιστον δύο εύστοχα τρίποντα και ο Tomas Satoransky τουλάχιστον 4 ασίστ προσφέρεται στα 3.55.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

Διαβαστε ακομη