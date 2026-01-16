Μίλησε με Κίρζη ο Χάμπος - Τι ξεκαθαρίστηκε

Ο άλλοτε αρχηγός του Απόλλωνα, επιστρέφει στη Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΚ και όπως είναι λογικό, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε διάφορα σχόλια από τους φίλους του Απόλλωνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Κυριάκου το βράδυ της Πέμπτης (15/01) επικοινώνησε με τον πρόεδρο Νίκο Κίρζη, για να τον ενημερώσει ως ένδειξη σεβασμού για την πολυετή μεταξύ τους συνεργασία, την πρόθεση του να υπογράψει στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Ο ποδοσφαιριστής επανέλαβε ότι ο κύκλος τους στον Απόλλωνα ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Ο Νίκος Κίρζης συμφώνησε, ευχόμενος στον ποδοσφαριστή κάθε επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του.