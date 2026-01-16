Επίσημο: Τσάβι Ρόκα... 2028 στην ΑΕΚ!

Αναλυτικά:

Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας με τον Τεχνικό Διευθυντή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, Xavi Roca, μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο Xavi Roca διανύει τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα μας. Ξεκίνησε το 2014, αποχώρησε προσωρινά το 2018 και επέστρεψε το 2021, οδηγώντας την ΑΕΚ σε μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες: δύο Κύπελλα, ένα Σούπερ-Καπ, συνεχή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις του πρωταθλήματος, σημαντικές ευρωπαϊκές παρουσίες και δύο ανεπανάληπτες προκρίσεις στη φάση των «16» του UEFA Europa Conference League. Ξεχωρίζει η φετινή εντυπωσιακή και αήττητη ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας μας στη League Phase, η οποία συνεχίζεται τον ερχόμενο Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική πρόοδο και τη δυναμική της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεχίζουμε μαζί με τον Xavi Roca, με κοινό όραμα τη διατήρηση της ΑΕΚ στην κορυφή και την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερων διακρίσεων.

Η οικογένεια της ΑΕΚ του εύχεται κάθε επιτυχία.