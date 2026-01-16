ΒΙΝΤΕΟ: Η Ομόνοια πόσταρε το ακυρωθέν γκολ του Κουλιμπαλί

Οι πράσινοι πήραν το ζητούμενο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ επικρατώντας με 2-1 και παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπέλλου.

Το τριφύλλι πέραν απ΄τα γκολ των Μαέ και Τάνκοβιτς, βρήκε δίκτυα και με τον Κουλιμπαλί ενώ το σκορ ήταν στο 2-1, όμως η κεφαλιά του στόπερ του ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Αυτό ωστόσο δεν εμπόδισε την ομάδα στο να ποστάρει την συγκεκριμένη φάση συνοδεύοντας την με την λεζάντα: «Εξαιρετική σέντρα, εξαιρετική κεφαλιά».

Πάντως, στην Ομόνοια εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για το ακυρωθέν γκολ του Κουλιμπαλί καθώς θεωρούν πως ο VAR, Νόβακ Σίμοβιτς δεν έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή Τεχράνυ στο onfield review για να ακυρωθεί το γκολ.