Έσωσε τον βαθμό στο φινάλε η Κηφισά

Αναμέτρηση με εντυπωσιακό θέαμα και πολλές χαμένες ευκαιρίες στην έδρα της Κηφισιάς, με την τοπική ομάδα να υποδέχεται την ΑΕΛ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε δυναμικά και κύλησε με εντυπωσιακό ρυθμό ως την ανάπαυλα, με το σκορ βέβαια να μην αλλάζει.

Στο πέμπτο λεπτό ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΛ, με τον Σαγκάλ να κάνει το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και τον Ραμίρεζ να απομακρύνει την μπάλα με τα πόδια. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου στο 19ο λεπτό με τον Πασσά να κάνει το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ. Στο 22' η ΑΕΛ σκόραρε, αλλά υπήρξε υπόδειξη από τον βοηθό πως η μπάλα βγήκε πλάγιο.

Στο 23ο λεπτό η πρώτη καλή ευκαιρία για την Κηφισιά, με τον Χριστόπουλο να κάνει την προβολή μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από το ύψος της μικρής, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 28ο λεπτό, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, με τον Ζέρσον να παίρνει την πάσα από τον Πόμπο και να βρίσκεται αμαρκάριστος μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Αναγνωστόπουλο.

Στο 40΄ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Σόουζα να κάνει το δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο του Αναγνωστόπουλου. Ενώ τρία λεπτά αργότερα, μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, με τον Αμανί να κάνει το σουτ με το δεξί μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα πήρε φάλτσα και κατέληξε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Αναγνωστόπουλου και άουτ. Το δεύτερο δοκάρι ήρθε 2 λεπτά μετά, με τον Πόμπο να κάνει το σουτ από πλάγια θέση αριστερά μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στη συμβολή της εστίας του Αναγνωστόπουλου.

Στο δεύτερο μέρος ήρθε το πολυπόθητο γκολ...

Ο Σαγκάλ έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή εντελώς αμαρκάριστος και έστειλε την μπάλα στη δεξιά πάνω γωνία του Ραμίρεζ για το 0-1.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 58' τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ, με τον Φεριγκρά να κάνει την προβολή προ κενής εστίας μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 65' η ΑΕΛ έμεινε με δέκα παίκτες, αφού ο Μασόν είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.

Τρία λεπτά αργότερα, 68, νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ, με τον Τούπτα να βρίσκεται τετ-α-τετ με τον Ραμίρεζ, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ απέκρουσε την μπάλα.

Το γκολ για τους γηπεδούχους ήρθε στο 89ο λεπτό, με τον Ποκόρνι.

Ο παίκτης της Κηφισιάς νίκησε τον Αναγνωστόπουλο με ανάποδο ψαλίδι για το 1-1.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με γλυκόπικρα συναισθήματα για τις δύο ομάδες, με τους μεν γηπεδούχους να παίρνουν τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας και να έχουν χαμένες ευκαιρίες και δοκάρια για την νίκη, ενώ τους φιλοξενούμενους να μην καταφέρνουν ούτε σήμερα να πάρουν το τρίποντο.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο, Αντόνισε, Σόουζα, Πέρεθ, Μαϊντάνα, Σόουζα, Ποκόρνι, Χριστόπουλος, Αμανί.

ΑΕΛ (Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ουατάρα, Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες, Σαγκάλ, Πασάς, Μούργος, Τούπτα.

sdna.gr