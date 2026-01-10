ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρέφει στην Πολωνία ο Ντραγκόφσκι

Στη Βίτζεβ Λοτζ η επόμενη πρόκληση για τον Πολωνό πορτιέρο.

Έτοιμος να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει στην Πολωνία είναι ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την πατρίδα του, οι επαφές μεταξύ της Βίτζεβ Λοτζ, του Παναθηναϊκού και του μάνατζερ του παίκτη, Μάριους Κουλέσα, βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τη συμφωνία να θεωρείται πλέον θέμα λεπτομερειών.

Ο Ντραγκόφσκι αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας. Στην Πολωνία η μεταγραφή θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του χειμερινού «παζαριού», με τον Ντραγκόφσκι να καλείται να αναλάβει ηγετικό ρόλο!

