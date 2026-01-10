Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3: «Γκαζωμένος» κι ασταμάτητος προς τα 100 του!

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο βρεγμένο τερέν του Αγρινίου κουβαλώντας τις δώδεκα σερί νίκες για το πρωτάθλημα και το κύπελλο απέναντι στον Παναιτωλικό, μάλιστα, στις οκτώ από αυτές δεν έχει δεχθεί τέρμα.

Στο τέλος της βραδιά έφυγε με το 13ο «διπλό» και το ένατο χωρίς να δεχθεί γκολ! Άψογη διαχείριση και συγκέντρωση των παικτών του «Δικεφάλου».

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Πάμε να δούμε τις επιλογές το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν προχώρησε σε πολλές αλλαγές στη γεμάτη ελληνικό χρώμα (ξεκίνησαν σε σχέση με τον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Αντώνης Τσιφτσής βρισκόταν κανονικά στην αποστολή και επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα πήρε τόσο ο Χρήστος Ζαφείρης, όσο κι ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου» έδωσε φανέλα βασικού στον Αλεσάντρο Βολιάκο στο κέντρο της άμυνας, διατηρώντας τους υπόλοιπους τρεις, Κένι, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός ο Χρήστος Ζαφείρης. Η μεσοεπιθετική τριάδα παρέμεινε αμετάβλητη, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεξιά, τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο και τον Τάισον στα αριστερά, πίσω από τον Γιακουμάκη πήρε θέση στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός αποστολής έμεινε ο Τέιλορ λόγω ίωσης.

Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου ήταν για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθέντας τερματοφύλακας, Γεβγέν Κουτσερένκο. o οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην «κιτρινομπλέ» εστία.

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης παρέμεινε εκτός, λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, όπως και ο Λάμπρος Σμυρλής, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, ενώ απουσίαζαν και οι μακροχρόνια τραυματίες Χόρχε Αγκίρε και Σεμπάστιαν Μλάντεν.

Ένας καταιγιστικός ΠΑΟΚ από το πρώτο λεπτό

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό αποφασισμένος να το «καθαρίσει» από νωρίς και το πρώτο ημίχρονο είχε ξεκάθαρα τη σφραγίδα του. Με τον Χρήστο Ζαφείρη να ξεκινά βασικός και να δίνει διαφορετική ένταση και καθαρό μυαλό στις μεταβάσεις, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα από τα πιο γεμάτα 45λεπτά του στη σεζόν.

Από το πρώτο λεπτό, ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός. Οι «ασπρόμαυροι» κυριάρχησαν πλήρως, με 16 τελικές προσπάθειες (5 στην εστία), 66% κατοχή μπάλας και έντονη κινητικότητα χωρίς αυτή. Όποτε επανακτούσαν την μπάλα, έβγαιναν με ταχύτητα και καθαρό πλάνο προς την αντίπαλη περιοχή, δημιουργώντας συνεχώς καταστάσεις.

Στα πρώτα πέντε λεπτά ο ΠΑΟΚ άγγιξε δύο φορές το γκολ. Στο 3’, το «φαρμακερό» γύρισμα του Κένι από δεξιά πέρασε απ’ όλους, ενώ στο 5’ η σέντρα του Ζίβκοβιτς από αριστερά παραλίγο να οδηγήσει σε αυτογκόλ του Μανρίκε. Η πίεση συνεχίστηκε, με σουτ του Μιχαηλίδη στο 8’ και τον Εστεμπάν να βάζει την κόντρα.

Η μοναδική ουσιαστική στιγμή του Παναιτωλικού ήρθε στο 9ο λεπτό, σε φάση μετάβασης. Ο Ματσάν γύρισε από αριστερά με το εξωτερικό, ο Άλεξιτς πρόλαβε ελάχιστα την μπάλα μπροστά από τον Τσιφτσή, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Ήταν η φάση που ανέδειξε και το μοναδικό «θέμα» του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του πρώτου μέρος: τις αμυντικές μεταβάσεις, λόγω της πολύ ψηλής τοποθέτησης της γραμμής του, κάτι που προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Λουτσέσκου στον πάγκο.

«Ασπρόμαυρος» μονόλογος και 0-1

Από εκεί και πέρα, ακολούθησε μονόλογος. Στο 11’ ο ΠΑΟΚ συνδυάστηκε ωραία, ο Ζίβκοβιτς γύρισε, ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά αλλά ο Κουτσερένκο μπλόκαρε. Στο 19’ ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι εκείνο το σημείο: υπέροχη κάθετη του Ζαφείρη, γυριστό του Γιάννης Κωνσταντέλιας απέκρουσε ο Κουτσερένκο, με τον ίδιο παίκτη στη συνέχεια να στέλνει την μπάλα πάνω από το δοκάρι από τη μικρή περιοχή. Ήδη ο ΠΑΟΚ μετρούσε οκτώ τελικές στα πρώτα 20 λεπτά.

Το γκολ που «κρέμονταν» στην ατμόσφαιρα ήρθε στο 26’. Υποδειγματική ανάπτυξη, γύρισμα του Μπάμπα από αριστερά, νέο γύρισμα του Κένι (3η ασίστ ο Άγγλος μπακ) από δεξιά και ο Κωνσταντέλιας με κεφαλιά έκανε το 0-1, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της καριέρας του με το κεφάλι (μετά από 37 γκολ όλα με σουτ) και το 11ο φετινό του συνολικά.

Ο ΠΑΟΚ δεν έριξε στροφές. Στο 29’ σουτ του Μπάμπα, με τον Κουτσερένκο να αποκρούει, ενώ στο 31’ χάθηκε τεράστια ευκαιρία για δεύτερο γκολ: ο Τάισον πλάσαρε πάνω στον τερματοφύλακα, ο Ζαφείρης πήρε το ριμπάουντ, το σουτ του κόντραρε και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναιτωλικός είχε ως κορυφαίο παίκτη του τον Κουτσερένκο, σε ένα déjà vu προηγούμενων αγώνων.

Γκολ για… Όσκαρ και 0-2

Το ημίχρονο έκλεισε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, υποδειγματική μετάβαση: ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε την αντεπίθεση, ο Τάισον βρήκε τον Ζίβκοβιτς, αυτός τον Ζαφείρη και ο Σέρβος με κάθετη «έκοψε» την άμυνα, για να έρθει ο Γιώργος Γιακουμάκης με εντυπωσιακό γυριστό σουτ να γράψει το 0-2.

Ένα πρώτο ημίχρονο απόλυτης κυριαρχίας για τον ΠΑΟΚ, με ένταση, ταχύτητα, πλάνο και τον Ζαφείρη να ξεχωρίζει, δίνοντας «άλλο χρώμα» στο παιχνίδι, ειδικά στο κομμάτι των γρήγορων μεταβάσεων.

Το «καθάρισε» με το δεύτερο του «Ντέλια»

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους, το οποίο στη μεγαλύτερη διάρκειά του διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή. Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν με την ίδια σοβαρότητα και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στον Παναιτωλικό να ελπίζει σε κάτι περισσότερο.

Στο 53ο λεπτό ήρθε και το τρίτο γκολ που ουσιαστικά έβαλε τέλος στο παιχνίδι. Από την κάθετη πάσα του Τάισον προς τον Μπάμπα, ο Αφρικανός μπακ γύρισε την μπάλα στην περιοχή, αυτή κόντραρε στον Μαυρία και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από τη μικρή περιοχή δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 3-0. Ήταν το 12ο φετινό του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις για τον «Ντέλια», που συνεχίζει σε… σεληνιακή κατάσταση.

Μετά το τρίτο τέρμα, ο ρυθμός έπεσε αισθητά. Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, με τον ΠΑΟΚ να ρίχνει ταχύτητα και να διαχειρίζεται το προβάδισμά του. Στο 70’ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είχε ένα καλό σουτ εντός εστίας, με τον Κουτσερένκο να αποκρούει, ενώ ο Τάισον συνέχισε να τρέχει ασταμάτητα, αναγκάζοντας τους αντιπάλους του να τον σταματούν μόνο με φάουλ – και όχι λίγα τραβήγματα φανέλας.

Το standing ovation σε Ντέλια και Τάισον

Ο ΠΑΟΚ έκανε ξεκάθαρα συντήρηση δυνάμεων, έχοντας στο μυαλό και το νοκ άουτ παιχνίδι Κυπέλλου της Τετάρτης (14/1) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης). Παρ’ όλα αυτά, δεν έλειψε η συγκέντρωση στα μετόπισθεν. Στο 75’ ο Ζίβκοβιτς απομάκρυνε σωτήρια προ της γραμμής το πλασέ του Άλεξιτς, ο οποίος ωστόσο ήταν σε θέση οφσάιντ, σε μία φάση που ανέδειξε ξανά τη δουλειά του Σέρβου εξτρέμ και στο αμυντικό κομμάτι.

Στο 77’ ήρθε και η πιο όμορφη στιγμή του δεύτερου μέρους, όταν οι Κωνσταντέλιας και Τάισον αποχώρησαν με αλλαγή, γνωρίζοντας το χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναιτωλικού, που αναγνώρισε την εντυπωσιακή εμφάνισή τους.

Ένα δεύτερο ημίχρονο διαχείρισης για τον ΠΑΟΚ, με ουσία, σοβαρότητα και ξεκάθαρο έλεγχο, που συμπλήρωσε ιδανικά την κυριαρχική εικόνα του πρώτου 45λέπτου.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκαρσία Ουνάι (66’ Μίχαλακ), Ματσάν, Ενκολόλο (88’ Αγαπάκης), Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Σατσιάς (87’ Νικολάου), Εστεμπάν (66’ Μπρέγκου), Κόγιτς, Μαυρίας (81’ Γκουστάβ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (71’ Οζντόεφ), Ζαφείρης (71’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (77’ Πέλκας), Τάισον (77’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.(71’ Γερεμέγεφ).

