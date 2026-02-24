Σ. Μάρκου: «Είναι η δυσκολότερη χρονιά που διανύουμε μετά την προσφυγιά και αυτή είναι η αλήθεια»

Για όλα τα θέματα που αφορούν την Ανόρθωση αναφέρθηκε με δηλώσεις της στον ΣΠΟΡ FM 95 η υπεύθυνη επικοινωνίας της «Κυρίας», Στέλλα Μάρκου.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για την κατάσταση της ομάδας μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μάουρο Καμορανέζι, τον τραυματισμό του Κις και τα όσα κυκλοφορούν για το θέμα των επενδυτών.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τον Κις: «Ήταν ένας σοβαρός τραυματισμός, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους της Κύπρου για την στήριξη και τα μηνύματα τους. Πέρασε από χειρουργείο και θα είναι εκτός για τις επόμενες έξι εβδομάδες. Ήταν ένας τραυματισμός που κατά γενική ομολογία δεν τον συναντάμε εύκολα στο ποδόσφαιρο. Ο Κις ήταν σε μία εξαιρετική κατάσταση και θα λείψει στην ομάδα, η Ανόρθωση θα σταθεί δίπλα στον παίκτη, είμαστε μία μεγάλη οικογένεια και όλοι είμαστε δίπλα του».

Για το ματς με την Πάφο: «Καλές εμφανίσεις η Ανόρθωση κάνει, το ζητούμενο είναι να έρθουν και οι βαθμοί. Επομένως πρέπει στο επόμενο παιχνίδι να πάρουμε και άλλους βαθμούς, θέλουμε συνέπεια και συνέχεια. Καμία φορά δεν είναι μόνοι οι εμφανίσεις που μετρούν αλλά και οι βαθμοί».

Για το ματς με την ΕΝΠ: «Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε, με όλο το σεβασμό προς την ΕΝΠ»

Για τον Καμορανέζι: «Είναι θετικό το πρόσημο, η ομάδα χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια για να μπορούμε να πούμε περισσότερα».

Για το αγωνιστικό: «Εκτός είναι οι Ντιόν και Κίς».

Για το θέμα με τον Σεργίου: «Δεν έχω να αναφέρω κάτι, μιλάμε όταν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Για μένα ο Σεργίου είναι ο παίκτης που άρπαξε την ευκαιρία απ’ τα μαλλιά και δείχνει τον καλύτερο του εαυτό».

Για το θέμα των επενδυτών: «Είναι η δυσκολότερη χρονιά που διανύουμε μετά την προσφυγιά και αυτή είναι η αλήθεια. Μετά από πρωτοβουλία του διοικητικού συμβουλίου, έχουν συσταθεί δύο επιτροπές, της εξεύρεσης και της αξιολόγησης. Μετά οτιδήποτε προχωρήσει θα έρθει ενώπιων της διοίκησης. Την Παρασκευή έγινε συνάντηση ανάμεσα στην επιτροπή εξεύρεσης επενδυτών και του προέδρου, επίσης θα υπάρξει και ενημέρωση απ’ την εν λόγω επιτροπή. Αυτή την στιγμή η διοίκηση δεν έχει τίποτα ενώπιων της. Όταν υπάρξει οτιδήποτε θα ενημερώσουμε και θα πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη. Αυτό όμως δεν αναιρεί την προσπάθεια που κάνει η επιτροπή. Επίσης θέλω να αναφερθώ σε διάφορες καφενειακές φήμες που κυκλοφόρησαν για την Ανόρθωση που δεν κάνουν καθόλου καλό στην ομάδα αλλά κάνουν κακό. Θα το πω ξανά για 3η φορά επειδή τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν διάφορα για συγκεκριμένες καταστάσεις, όταν υπάρξει κάτι θα ενημερώσουμε εμείς άμεσα».

Για το ομόλογο: «Με ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου φαίνεται να έχει έρθει θετικό αποτέλεσμα και τις επόμενες μέρες θα έχουμε οριστικές εξελίξεις για να γίνει η παρουσίαση του».