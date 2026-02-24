ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πιο κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό ο Φορτούνης

Θα αποχωρήσει από την Αλ Καλίτζ το καλοκαίρι

Στην Ελλάδα θέλει να επιστρέψει μετά το τέλος της σεζόν ο Κώστας Φορτούνης. Αυτό αναφέρουν δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία, καθώς ο Έλληνας μέσος απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης που του έκανε η Αλ Καλίτζ. 

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα «arriyadiyah» σημειώνει ότι ο Φορτούνης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, παρά την επιθυμία της σαουδαραβικής ομάδας να τον διατηρήσει στο δυναμικό της.

Έτσι, το καλοκαίρι ο Φορτούνης αναμένεται να έρθει πίσω στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να έχει τον πρώτο λόγο για να τον κάνει και πάλι δικό του. Βέβαια, το δημοσίευμα αναφέρεται και σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων, ωστόσο ο 33χρονος έχει εκφράσει την επιθυμία του να ολοκληρώσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Διαβαστε ακομη