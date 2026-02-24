Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός: Στην Γερμανία για τη μεγάλη ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»

Στη Γερμανία και στο Λεβερκούζεν για μια επική ευρωπαϊκή ανατροπή ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ευρωπαϊκής ιστορίας τους, αφού μετά την πρόκρισή τους από τη League Phase του Champions League, απόψε παίζουν κόντρα στην Μπάγερ για την παρουσία τους στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας στο πλευρό τους και σχεδόν 4.000 φίλους τους στην «Bay Arena».

Το έργο τους κάθε άλλο παρά εύκολο, αφού πέρα από τη δεδομένη ποιότητα της αντιπάλου, υπάρχει και η ήττα της προηγούμενης εβδομάδας, με 2-0 στο Φάληρο και στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός είχε ακυρωθέν γκολ για οριακό οφσάιντ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ βρέθηκε πίσω με δύο γκολ του Σικ μέσα σε διάστημα τριών λεπτών (60’, 63’), χωρίς να μπορέσει να βρει το γκολ που θα του έδινε περισσότερες πιθανότητες για απόψε. Το περασμένο Σάββατο, οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν με 2-0 του Παναιτωλικού, με ροτέισον στην ενδεκάδα τους και επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τρία παιχνίδια στα οποία δεν είχαν βάλει έστω ένα γκολ.

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει να ανησυχεί για απουσίες, αφού έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, με την αποστολή να αποθεώνεται κατά την άφιξή της στη Γερμανία και με τον Γιαζίτσι να ταξιδεύει και αυτός, παρόλο που δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

«Να έχουμε το θάρρος που χρειάζεται να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να είμαστε επιθετικοί και να προσπαθήσουμε να κλέψουμε πολλές μπάλες, να εχουμε μεγαλύτερη κατοχή γιατί αν τρέχεις πίσω από την μπάλα, τότε γίνεται πιο δύσκολο. Να έχουμε περισσότερη κατοχή και να κλέψουμε πολλές μπάλες στο αντίπαλο μισό. Έχουμε έρθει με ελπίδα και προσδοκίες, δεν μπορούμε να σταθούμε στα δυο προηγούμενα ματς με τη Λεβερκούζεν, αυτό που έχει περισσότερη σημασία στο μυαλό μας, είναι τι μπορεί να γίνει αύριο. Δεν σκαφτόμαστε ούτε τα καλά, ούτε τα κακά που συνέβησαν στα προηγούμενα ματς», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αναμέτρησης ο προπονητής του Ολυμπιακού.

«Δεν σκέφτομαι την πίεση σε κανένα ματς, πρέπει μόνο να ακολουθήσουμε τις τελευταίες οδηγίες του προπονητή και τις τελευταίες λεπτομέρειες που θα σχεδιάσουμε. Χάσαμε στο πρώτο ματς στην έδρα μας, αλλά αύριο είναι διαφορετικό ματς. Αύριο παίζουμε άλλο ένα παιχνίδι στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, ονειρευόμουν από παιδί να παίξω στο Champions League. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ για εμένα πίεση, πρέπει να απολαύσουμε το παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε την πίεση. Να είμαστε έτοιμοι μετά τη σημερινή προπόνηση και να κάνουμε το καλύτερο αύριο, χωρίς να σκεφτόμαστε την πίεση», συμπλήρωσε ο Ροντινέι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Από την άλλη, η Λεβερκούζεν έδειξε την ποιότητά της στο Καραϊσκάκης, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης και τη… ρεβάνς για την ήττα της με 2-0, τέλη του περασμένου Γενάρη για τη League Phase. Το περασμένο Σάββατο ηττήθηκε με 1-0 από την Ουνιόν στο Βερολίνο για την Bundesliga, πέφτοντας στην 6η θέση της βαθμολογίας. Με αυτή την ήττα της μπήκε τέλος σε αήττητο σερί 7 αγώνων (με 6 νίκες και 1 ισοπαλία) που είχε φτιάξει.

«Για εμάς είναι ένα αβαντάζ το ότι έχουμε παίξει 2 φορές με τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε ακριβώς το τι να περιμένουμε. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας και δεν θα σκεφτούμε το πρώτο ματς. Δεν θα έχουμε στο μυαλό μας το τι έγινε στον πρώτο αγώνα. Θα είναι επικίνδυνο να πάρουμε το ματς αυτό κάπως ελαφρά», δήλωσε ο προπονητής των αποψινών γηπεδούχων, Κάσπερ Χιούλμαντ, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μπαντέ, ενώ η συμμετοχή του Τίλμαν δίνεται ως εξαιρετικά αμφίβολη.

Πιθανές ενδεκάδες:

Λεβερκούζεν (Χιούλαμαντ): Μπλάσβιτς - Βάθκεθ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Γκριμάλντο - Παλάσιος, Γκαρθία - Μάσα, Πόκου, Σικ

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης - Μάρτινς, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίς - Ελ Κααμπί

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ

Βοηθοί: Στιούαρτ Μπερτ, Τζέιμς Μέινγουορινγκ

Τέταρτος: Άντριου Μάντλεϊ

VAR: Άντριου Ντι Μπέλο (Ιταλία)

AVAR: Τόμας Κβατκόβσκι (Πολωνία)