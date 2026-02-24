ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η κρατική ενίσχυση για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο Λεμεσού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η κρατική ενίσχυση για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο Λεμεσού

Ενημέρωση από τον ΚΟΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, τα μέτρα της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στη δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό, καθώς και τη μεταγενέστερη χρήση του από τρεις ποδοσφαιρικές ομάδες της πόλης.

Το πρώτο μέτρο αφορά στη δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή του σταδίου, το οποίο ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2022. Στη απόφαση αναφέρεται πως το νέο στάδιο προσφέρει μια σύγχρονη και ασφαλή αθλητική εγκατάσταση για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ενώ μπορεί να φιλοξενεί και εκδηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αθλητική υποδομή της περιφέρειας, υποστηρίζεται η ανάπτυξη του επαγγελματικού και μαζικού αθλητισμού και ενδυναμώνεται η ευρύτερη πολιτιστική ζωή της πόλης.

Το δεύτερο μέτρο που ενέκρινε η Κομισιόν είναι η 20αετής σύμβαση άδειας χρήσης που υπέγραψε ο ΚΟΑ με τρεις ομάδες της Λεμεσού (του Απόλλωνα, της ΑΕΛ και του Άρη). Με τη σύμβαση αυτή οι τρεις σύλλογοι αποκτούν το δικαίωμα χρήσης του σταδίου για τους εντός έδρας αγώνες τους, καταβάλλοντας σταθερό ετήσιο μίσθωμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα παραπάνω μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε. και ιδίως βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο (γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπίστωσε ότι τα μέτρα είναι κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, δηλαδή την παροχή και αποτελεσματική χρήση σύγχρονων αθλητικών υποδομών με κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα ήταν αναγκαία, δεδομένης της απουσίας ιδιωτικής χρηματοδότησης, και αναλογικά, καθώς περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο για την υλοποίηση του έργου, ενώ οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στο ενδοενωσιακό εμπόριο παραμένουν περιορισμένες.

Με βάση τα πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα κυπριακά μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έστειλε... σπίτι της την Ίντερ η Μπόντο των θαυμάτων - Τελείωσε τη δουλειά η Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, αποκλεισμός στο Λεβερκούζεν

Ελλάδα

|

Category image

Μέσα σε λίγες ώρες ο κόσμος της ΑΕΚ εξαφάνισε 8.000 εισιτήρια!

Ελλάδα

|

Category image

Η αποκάλυψη του Πασκουάλ για τα μεταγραφικά της Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Με τεσσάρα στους «16» η Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποθέωσε DPG και Χέις η «AS»: «Άλλαξαν τα δεδομένα στην Euroleague»

EUROLEAGUE

|

Category image

Απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής του δέχεται ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πιο δύσκολο πρόγραμμα από τους τρεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ΑΕΚ έχει ζητήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον Βόλο!

Ελλάδα

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Ξέρω τι μπορώ να κάνω - Μετανιώνω για κάποιες αποφάσεις που πήρα»

Τένις

|

Category image

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Παβλένκα στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Σκούπα» τίτλου για την Cowin ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Λάρισα από τα παλιά: Πήρε βαθμούς στα 4/6 με τους Big-4, κέρδισε και τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Γεωργίου για Μαρκέτι: «Έδειξε πως είναι διαιτητής επιπέδου, παίρνει 8.5»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κουρτουά: «Δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε τον ρατσισμό, ούτε την ομοφοβία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη