Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η κρατική ενίσχυση για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο Λεμεσού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, τα μέτρα της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στη δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό, καθώς και τη μεταγενέστερη χρήση του από τρεις ποδοσφαιρικές ομάδες της πόλης.

Το πρώτο μέτρο αφορά στη δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή του σταδίου, το οποίο ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2022. Στη απόφαση αναφέρεται πως το νέο στάδιο προσφέρει μια σύγχρονη και ασφαλή αθλητική εγκατάσταση για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ενώ μπορεί να φιλοξενεί και εκδηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αθλητική υποδομή της περιφέρειας, υποστηρίζεται η ανάπτυξη του επαγγελματικού και μαζικού αθλητισμού και ενδυναμώνεται η ευρύτερη πολιτιστική ζωή της πόλης.

Το δεύτερο μέτρο που ενέκρινε η Κομισιόν είναι η 20αετής σύμβαση άδειας χρήσης που υπέγραψε ο ΚΟΑ με τρεις ομάδες της Λεμεσού (του Απόλλωνα, της ΑΕΛ και του Άρη). Με τη σύμβαση αυτή οι τρεις σύλλογοι αποκτούν το δικαίωμα χρήσης του σταδίου για τους εντός έδρας αγώνες τους, καταβάλλοντας σταθερό ετήσιο μίσθωμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα παραπάνω μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε. και ιδίως βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο (γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπίστωσε ότι τα μέτρα είναι κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, δηλαδή την παροχή και αποτελεσματική χρήση σύγχρονων αθλητικών υποδομών με κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα ήταν αναγκαία, δεδομένης της απουσίας ιδιωτικής χρηματοδότησης, και αναλογικά, καθώς περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο για την υλοποίηση του έργου, ενώ οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στο ενδοενωσιακό εμπόριο παραμένουν περιορισμένες.

Με βάση τα πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα κυπριακά μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.