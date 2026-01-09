ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιταλικά ΜΜΕ: «Απέσυρε το ενδιαφέρον για Μήτογλου η Σαμπντόρια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιταλικά ΜΜΕ: «Απέσυρε το ενδιαφέρον για Μήτογλου η Σαμπντόρια»

Η Σαμπντόρια αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του Σίμου Μήτογλου από την ΑΕΚ.

Η Σαμπντόρια αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του Σίμου Μήτογλου. Παρότι η συμφωνία με τον παίκτη και την ΑΕΚ ήταν δεδομένη, το μακρύ διάστημα απραξίας του 26χρονου στόπερ (έχει να παίξει σε επίσημο ματς από τις 11 Μαΐου) προβλημάτισε την ιταλική ομάδα.

Έτσι παρότι ο ποδοσφαιριστής ήταν εδώ και μέρες στη Γένοβα περνώντας από διάφορες εξετάσεις με καλά αποτελέσματα, η Σαμπντόρια φέρεται να αποφάσισε να στραφεί σε άλλες λύσεις για την ενίσχυσή της στο κέντρο της άμυνας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι λύσεις του Ματία Βίτι, που αγωνίζεται στη Φιορεντίνα ως δανεικός από τη Νις και ο Βραζιλιάνος Πέδρο Φελίπε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους.

Όσο για τον Μήτογλου, έχει ήδη μπει στο τελευταίο εξάμηνο της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Αν δεν βρεθεί ομάδα να φύγει μέσα στο μήνα, τότε θα αποχωρήσει τον Ιούλιο ως ελεύθερος.

Ο πρώην άσος του Βόλου ανήκει στην «Ένωση» από τον Ιανουάριο του 2021 πραγματοποιώντας συνολικά 77 εμφανίσεις και πετυχαίνοντας 5 γκολ.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέες προκλήσεις φέρνει το 2026 για την Αctivate Cyprus

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η κίνηση του Ροσένιορ που κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή και αγωνία για Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με το όγδοο και την όγδοη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι παραλήπτες των Επάθλων και οι τιμηθέντες στη 53η Γιορτή Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό με Μπαρτσελόνα ο Ρίντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν τα μονοθέσια της F1 του 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Η PGMOL επανεξετάζει το θέμα του ελέγχου ναρκωτικών στους διαιτητές της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στις 21:00 και κάτι για Ντιουνκού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λισάντρο Μαρτίνες: «Ξεχωριστή για εμένα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Δεν γνωρίζω τον Μαρτινέλι αλλά δείχνει καλός άνθρωπος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Παρτίζαν δάνεισε λεφτά... στην Παρτίζαν για να περάσει έλεγχο της UEFA!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με Σάβο η εντεκάδα της ΑΕΛ ενόψει Ομόνοιας

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Alphamega»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη