Ιταλικά ΜΜΕ: «Απέσυρε το ενδιαφέρον για Μήτογλου η Σαμπντόρια»

Η Σαμπντόρια αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του Σίμου Μήτογλου. Παρότι η συμφωνία με τον παίκτη και την ΑΕΚ ήταν δεδομένη, το μακρύ διάστημα απραξίας του 26χρονου στόπερ (έχει να παίξει σε επίσημο ματς από τις 11 Μαΐου) προβλημάτισε την ιταλική ομάδα.

Έτσι παρότι ο ποδοσφαιριστής ήταν εδώ και μέρες στη Γένοβα περνώντας από διάφορες εξετάσεις με καλά αποτελέσματα, η Σαμπντόρια φέρεται να αποφάσισε να στραφεί σε άλλες λύσεις για την ενίσχυσή της στο κέντρο της άμυνας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι λύσεις του Ματία Βίτι, που αγωνίζεται στη Φιορεντίνα ως δανεικός από τη Νις και ο Βραζιλιάνος Πέδρο Φελίπε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους.

Όσο για τον Μήτογλου, έχει ήδη μπει στο τελευταίο εξάμηνο της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Αν δεν βρεθεί ομάδα να φύγει μέσα στο μήνα, τότε θα αποχωρήσει τον Ιούλιο ως ελεύθερος.

Ο πρώην άσος του Βόλου ανήκει στην «Ένωση» από τον Ιανουάριο του 2021 πραγματοποιώντας συνολικά 77 εμφανίσεις και πετυχαίνοντας 5 γκολ.

sport-fm.gr