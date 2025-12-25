ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτή είναι η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Toν Μάιο του 2027 θα πάρει την τελική του μορφή.

Τα έργα για τη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού «σπιτιού» του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού προχωρούν με πολύ σταθερούς ρυθμούς και πλέον αρχίζει να σχηματοποιείται κομμάτι-κομμάτι η μορφή της νέας έδρας του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού». Μόλις την περασμένη Δευτέρα (22/12) στο νέο γήπεδο τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα, με τις εταιρείες που έχουν αναλάβει την ανέγερση της νέας ποδοσφαιρικής αρένας να αυξάνουν πλέον τους εργάτες από 250 σε 400 το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να «τρέξει» κι άλλο η όλη διαδικασία και στους επόμενους μήνες να ολοκληρωθούν όλα τα κομμάτια που αφορούν το «τσιμεντένιο» σκέλος του έργου.

Τις επόμενες εβδομάδες θα «σηκωθεί» και το ένα απ’ τα δύο πέταλα (βόρειο) στο οποίο έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση, ενώ αρχίσουν να μπαίνουν τα θεμέλια και για το νότιο πέταλο.

Το πλάνο που υπάρχει αυτή την στιγμή είναι να ολοκληρωθεί ο βασικός σχηματισμός του γηπέδου μέχρι τον Ιούνιο του 2026 κι αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη σταδιακή κατασκευή του σκέπαστρου. Αυτό θα «συναρμολογηθεί» κομμάτι-κομμάτι δίπλα στο γήπεδο, ενώ θα αρχίσει παράλληλα η τοποθέτηση του κελύφους και η διαδικασία των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών του νέου γηπέδου.

Ως γνωστόν, ως τελικός ορίζοντας αποπεράτωσης του νέου γηπέδου έχει οριστεί ο Απρίλιος ή Μάιο του 2027, με τον Παναθηναϊκό να «μπαίνει» στο νέο «σπίτι» του απ’ τη σεζόν 2027/28.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το θέμα της τελικής χωρητικότητας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, το οποίο θα φτάσει τις 39.074 θέσεις. Και θα είναι απολύτως εντός των προβλεπόμενων του Προεδρικού Διατάγματος που αναφέρει χαρακτηριστικά για «γήπεδο έως 40.000 θέσεων».

Ο δε αριθμός των θέσεων ανά «κομμάτι» του γηπέδου (με 78 σουίτες συνολικά), θα είναι διαμοιρασμένος ως εξής:

-Ανατολική εξέδρα: 13.080 θεατές. Οι 5.563 θέσεις θα βρίσκονται στο κάτω διάζωμα, οι 3.114 στο μεσαίο και οι 3.757 θέσεις θα είναι στο πάνω διάζωμα. Επιπλέον θα υπάρχουν και σουίτες με 646 θέσεις.

-Δυτική εξέδρα: 12.356 θέσεις. Στο κάτω διάζωμα θα υπάρχουν 5.448 θέσεις, το μεσαίο 3.074 και το πάνω διάζωμα 3.186. Από εκεί και πέρα, μεταξύ δευτέρου και τρίτου διαζώματος θα υπάρχουν σουίτες με 648 θέσεις, ενώ σ’ εκείνο το σημείο θα φιλοξενούνται και θέσεις για τα δημοσιογραφικά θεωρεία και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

-Βόρειο πέταλο: 6.819 θέσεις. Οι 3.913 θέσεις θα είναι στο κάτω διάζωμα και οι 2.906 στο πάνω.

-Νότιο πέταλο: 6.819 θέσεις. Οι 3.913 θέσεις θα είναι στο κάτω διάζωμα και οι 2.906 στο πάνω.

