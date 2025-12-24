ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Ενδιαφέρον της Οβιέδο για τον Γιώργο Γιακουμάκη προκύπτει από το Μεξικό, με τα δημοσιεύματα στη χώρα της Αμερικής να αναφέρουν πως η ισπανική ομάδα ρώτησε την Κρουζ Αζούλ για τον σέντερ φορ του ΠΑΟΚ.

Τα γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη τον τελευταίο καιρό πριν τραυματιστεί και μείνει έναν μήνα εκτός των υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ τράβηξαν τα βλέμματα της Οβιέδο, η οποία ψάχνει έναν επιθετικό στην προσπάθεια της να παραμείνει στη La Liga και την επόμενη σεζόν, ούσα αυτή τη στιγμή στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Όπως αναφέρει ο Μεξικανός δημοσιογράφος Θέσαρ-Λουίς Μέρλο, «η Οβιέδο ενημερώθηκε για τις προϋποθέσεις σχετικά με τον Γιώργο Γιακουμάκη», προσθέτοντας πως: «Αν η πρόταση είναι καλή, η Κρουζ Αζούλ είναι διατεθειμένη να τον διαπραγματευτεί».

Ο Γιακουμάκης αγωνίζεται ως δανεικός από τη μεξικανική ομάδα στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ η ρήτρα του να ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως η Οβιέδο ανήκει σε Μεξικανούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους και την Πατσούκα. Εάν αυτό μπορεί να παίξει τον ρόλο του στην όλη υπόθεση.

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καλά Χριστούγεννα!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ρευστό και σύντομα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φεύγει από την Αλ-Ιτιχάντ ο Φαμπίνιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Εκτελεστή» και σύντομα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ιδανικό φινάλε σε έναν μικρό... άθλο

ΑΕΚ

|

Category image

«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Ελλάδα

|

Category image

Σφύζει από ποιότητα αλλά... ψάχνει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η «κατάρα» που θέλει να σπάσει φέτος η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη ποιότητας

ΑΕΛ

|

Category image

Η δήλωση εμπιστοσύνης του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συνελήφθη ο πρόεδρός της Φενέρμπαχτσε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατλέτικο Μαδρίτης: Προς πώληση ο Γκάλαχερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαν μεταγραφή ο Κακόριν

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έκρηξη» Γιαμάλ στο ντεμπούτο του στο Youtube

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη