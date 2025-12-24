«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Τα γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη τον τελευταίο καιρό πριν τραυματιστεί και μείνει έναν μήνα εκτός των υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ τράβηξαν τα βλέμματα της Οβιέδο, η οποία ψάχνει έναν επιθετικό στην προσπάθεια της να παραμείνει στη La Liga και την επόμενη σεζόν, ούσα αυτή τη στιγμή στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Όπως αναφέρει ο Μεξικανός δημοσιογράφος Θέσαρ-Λουίς Μέρλο, «η Οβιέδο ενημερώθηκε για τις προϋποθέσεις σχετικά με τον Γιώργο Γιακουμάκη», προσθέτοντας πως: «Αν η πρόταση είναι καλή, η Κρουζ Αζούλ είναι διατεθειμένη να τον διαπραγματευτεί».

Ο Γιακουμάκης αγωνίζεται ως δανεικός από τη μεξικανική ομάδα στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ η ρήτρα του να ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως η Οβιέδο ανήκει σε Μεξικανούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους και την Πατσούκα. Εάν αυτό μπορεί να παίξει τον ρόλο του στην όλη υπόθεση.

