ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καρέτσας και Μουζακίτης στους κορυφαίους U20 στον κόσμο σύμφωνα με την CIES

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καρέτσας και Μουζακίτης στους κορυφαίους U20 στον κόσμο σύμφωνα με την CIES

Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Μουζακίτης συμπεριλαμβάνονται σε μία ακόμα κατάταξη μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο.

Η τελευταία εβδομαδιαία ανάρτηση του 2025, η 527η- σε μια σειρά που ξεκίνησε το 2012 του CIES Football Observatory  (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), παρουσιάζει τους 100 παίκτες παγκοσμίως που γεννήθηκαν το 2006 ή αργότερα και δεν αγωνίζονται ακόμη για ομάδα των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων, έχοντας την καλύτερη απόδοση φέτος. 

Μία επιλογή από συνδιασμό σε έξι τομείς (παιχνίδι στον αέρα, ανάκτηση, διανομή, ανακτήσεις, δημιουργία ευκαιριών και τελειώματα)

 Ο Καρέστας (Γκενκ) καταλαμβάνει, με βάση την αξιολόγηση,  την 13η θέση, με συντελεστή 79.8 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μουζακίτης (Ολυμπιακός) είναι 26ος με συντελεστή 77.5 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η υψηλότερη συνολική βαθμολογία καταγράφηκε για τον Ολλανδό Τζιβάιρο Ριντ της Φέγενορτν (85 στα 100). Αυτός ο  ακραίος μπακ βρίσκεται μπροστά από τον Πορτογάλο Τζεοβάνι Ουεντά (Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά έχει ήδη υπογράψει με την Τσέλσι) και τον διεθνή Γκανέζο Καλέμπ Γιρενκί, από το πραγματικό εργοστάσιο ταλέντων, τη Νόρτζελαντ (Δανία).

Ο Γάλλος Ζοάν Γκαντού (RB  Σάλτσμπουργκ ) κατατάσσεται πρώτος μεταξύ των κεντρικών αμυντικών και ο Σουηδός Σιμόν Έρικσον (IF Έλφσμποργκ) μεταξύ των τερματοφυλάκων. 

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σαν μεταγραφή ο Κακόριν

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έκρηξη» Γιαμάλ στο ντεμπούτο του στο Youtube

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τρόμαξε… αλλά με χιούμορ ο Κίκης – Εμφανίστηκε με όπλο!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ντιόγκο Κόστα πενταετίας στην Πόρτο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: «Ξεμπλοκάρει» του Λέουβενμπεργκ και αυξάνονται οι πιθανότητες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρέτσας και Μουζακίτης στους κορυφαίους U20 στον κόσμο σύμφωνα με την CIES

Ελλάδα

|

Category image

Μια ξεχωριστή στιγμή με Στρούσκι στην προπόνηση του Άρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Προτάθηκε σε Λίβερπουλ, Σίτι και Τσέλσι ο Βινίσιους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λορέντσο Πιρόλα για όλους και για όλα

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Η φαουλάρα του Μαρίν είναι υποψήφια για καλύτερο γκολ της League Phase του Conference

Ελλάδα

|

Category image

Κινήσεις με φόντο και τη νέα σεζόν

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις για την Μπουρκίνα Φάσο για μία ονειρική πρεμιέρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φερέρο αποκάλυψε τον λόγο του «διαζυγίου» με τον Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνάντηση κορυφής στην Αγγλία - Τετ α τετ μάνατζερ Σαλάχ και Λίβερπουλ για το μέλλον της συνεργασίας τους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη