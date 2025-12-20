«Ενδιαφέρον από Φιορεντίνα και Λάτσιο για τον Καλάμπρια»

Ενδιαφέρον από δύο ιταλικές ομάδες αποκαλύπτει η ιταλική ιστοσελίδα, tuttomercatoweb για τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό ο 29χρονος άσος του Παναθηναϊκού είναι στο μυαλό των ανθρώπων της Λάτσιο και της Φιορεντίνα ενόψει της μεταγραφικής σεζόν η οποία ξεκινά και επίσημα σε λίγες ημέρες.

Θυμίζουμε ότι ο Καλάμπρια ήρθε στους πράσινους το καλοκαίρι υπογράφοντας συμβόλαιο με διάρκεια τριών ετών. Μέχρι τώρα έχει 16 συμμετοχές με την ομάδα, έχοντας σκοράρει δύο φορές και με μία ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr