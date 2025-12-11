Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ: Για το βήμα πρόκρισης στο Ράζγκραντ ο Δικέφαλος του Βορρά

Τη νίκη που θα τον εδραιώσει στην 24άδα της league phase του Europa League και που θα τον κρατήσει ζωντανό για την οκτάδα ψάχνει ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται στις 19:45 (από τη Λουντογκόρετς σε αγώνα για την έκτη αγωνιστική.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν καλή ψυχολογία μετά τη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη, την ώρα που οι Βούλγαροι προέρχονται από το δευτεριάτικο, εντός έδρας 1-1 με τη Σλάβια Σόφιας για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Στην Ευρώπη, οι γηπεδούχοι είναι 25οι μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Θέλτα και εκτός 24άδας στην ισοβαθμία, με τον Δικέφαλο του Βορρά από τη μεριά του να καταλαμβάνει τη 17η θέση, με δύο βαθμούς περισσότερους.

Σημειώνεται πως ο ΠΑΟΚ μετρά 2-1-1 ενάντια σε συλλόγους της Βουλγαρίας, ενώ η Λουντογκόρετς δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς και πρόκριση στα πέναλτι ενάντια στον Ολυμπιακό.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Περ-Ματίας Χέγκμο δεν υπολογίζει τους Κουρτουλούς και Τερζίεφ, ενώ από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου πορεύεται δίχως τους Γιακουμάκη, Μιχαηλίδη, Σάστρε και Πέλκα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Λουντογκόρετς (Π. Χέγκμο): Μπόνμαν, Σον, Ναχμιάς, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Ντουάρτε, Κάλοτς, Ναρέσι, Στάνιτς, Μπίλι, Κάιο

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοφ

Διαιτητής: Φέσνιτς (Ρουμανία

Βοηθοί: Άβραμ, Τσερέι (Ρουμανία)

4ος: Βίντιτσαν (Ρουμανία)

VAR: Χάτσεγκαν, Κοστρέιε (Ρουμανία)

sport-fm.gr