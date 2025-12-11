Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ: Για το βήμα προς την οκτάδα η «Ένωση»

Να πιστοποιήσει την εξαιρετική της φόρμα και να πάρει ένα ακόμη αποτέλεσμα που θα τη φέρει πιο κοντά στο στόχο της οκτάδας (και της απευθείας πρόκρισης στους «16») του Conference League θέλει η ΑΕΚ απόψε στην Τουρκία απέναντι στη Σαμσουνσπόρ (19:45, COSMOTE Sport 4, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) για την 5η αγωνιστική της League Phase.

Η «Ένωση» μετά τη μεγάλη νίκη της στη Φλωρεντία (0-1) εκτοξεύτηκε στην δέκατη θέση, αλλά για να μπει στην προνομιούχο οκτάδα θα χρειαστεί αποτέλεσμα στη Σαμψούντα και νίκη την επόμενη Πέμπτη στην OPAP Arena απέναντι στην Κραϊόβα. Πιθανότατα ακόμη και στο εφιαλτικό σενάριο των δύο ηττών δεν θα μείνει έξω από την 24η θέση, αλλά αυτή τη στιγμή στόχος είναι να αποφύγει τη διαδικασία των playoffs.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει και πάλι αρκετά αγωνιστικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Εκτός μάχης πέραν των τραυματιών Γκατσίνοβιτς και Πιερό και των εκτός ευρωπαϊκής λίστας Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς και Καλοσκάμη, είναι και πάλι ο ανέτοιμος Ζίνι. Αντίθετα, επανέρχονται οι Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα.

Στον αντίποδα, η Σαμσουνσπόρ μπαίνει στον αγώνα ως πρωτοπόρος της League Phase έχοντας 10 βαθμούς και μοναδική απώλεια ως τώρα το 2-2 με την Μπρέινταμπλικ στο τελευταίο της παιχνίδι. Στο εγχώριο πρωτάθλημα συγκατοικεί στην πέμπτη θέση με την Μπεσίκτας χάνοντας στο τελευταίο παιχνίδι στις καθυστερήσεις από την Γαλατάσαραϊ (3-2), στην πρώτη της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις από τις 13 Σεπτεμβρίου!

Η ομάδα του Γερμανού Τόμας Ράις, που στα playoffs του Europa League αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό (2-1 στην Αθήνα, 0-0 στην Τουρκία) θέλει τη νίκη για να «κλειδώσει» την πρόκριση απευθείας στους «16», χωρίς να χρειάζεται αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα κόντρα στη Μάιντς. Η ομάδα της Σαμψούντας, που αναμένεται να παίξει σε κατάμεστο γήπεδο (χωρητικότητα 34.000 θεατές), δεν θα έχει στη διάθεσή της μόνο τον μεσοαμυντικό Τζελίλ Γιουκσέλ που είναι τραυματίας και τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Αφόνσο Σόουζα.

Πιθανές συνθέσεις:

Σαμσουνσπόρ (Ράις): Κοτσούκ-Γιαβρού, Μπορέβκοβιτς, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον-Μακουμπού-Μουσάμπα, Χόλσε, Εντσάμ, Κίλινιτς-Μουαντιλματζί

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα-Ρότα, Μουουντί, Ρέλβας, Πένραϊς-Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ζερεμί Πινιάρ. Ο 38χρονος Γάλλος διαιτητής είχε «σφυρίξει» το Λέφσκι Σόφιας-ΠΑΟΚ 2-0 στις 21/7/2022 για τα προκριματικά του Conference League.

Φέτος ήταν στο Λέγκια-Σαμσουνσπόρ 0-1 στις 2 Οκτωβρίου για το Conference League, ενώ έχει σφυρίξει και σε επτά ματς της Ligue 1.

Βοηθοί του θα είναι οι Ορελιέν Ντρουέ και Τομά Λιτσίνσκι, με τέταρτο τον Ρούντι Μπουκέ και στο VAR τον Ματιέ Βερνίς και την Ελίσα Ντοπέ.

