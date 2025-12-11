Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν: Επικίνδυνο ματς για το «τριφύλλι» που... λοκάρει στην οκτάδα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (22:00) τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ σε ένα από τα κρισιμότερα ματς για τη φάση της League Phase του Europa League.

Διψασμένος για αντίδραση και για την είσοδό του στην οκτάδα του Europa League ο Παναθηναϊκός! Λίγες ημέρες μετά τη νέα, εντός συνόρων γκέλα, στη Λάρισα, το «τριφύλλι» φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την πληγωμένη, αλλά επικίνδυνη, Βικτόρια Πλζεν (22:00) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Oι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματά τους στη διοργάνωση και να πάρουν μια νίκη που θα τους αναπτερώσει ακόμη περισσότερο τις ελπίδες για την είσοδό τους στην οκτάδα, μέσω της οποίες δίδεται το εισιτήριο για τη φάση των «16» του θεσμού.

Βαθμολογικά, ο Παναθηναϊκός, βρίσκεται γερά μέσα σε αυτόν τον στόχο. Συγκεκριμένα είναι στην 14η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς και απέχει, τη δεδομένη στιγμή, μόλις έναν από την 7η και την 8η θέση εκεί όπου βρίσκονται Μπράγκα και Πόρτο αντιστοίχως. Μάλιστα το διακύβευμα γίνεται πολύ μεγαλύτερο, καθώς έκτη με 11 βαθμούς είναι η Φερεντσβάρος την οποία θα αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» στην επόμενη αγωνιστική.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι το «τριφύλλι» πάει με τις γνωστές απουσίες για να αντιμετωπίσει τους Τσέχους. Συγκεκριμένα, εκτός είναι ο Φακούντο Πελίστρι και ο Ρενάτο Σάντσες που ακολούθησαν ξανά χθες ατομικό, αλλά και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, που ακολούθησε θεραπεία.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

Στην ίδια θέση βρίσκεται και η Βικτόρια. Η ομάδα από το Πλζεν, δεν τα πάει καλά στο πρωτάθλημα της Τσεχίας και μάλιστα και αυτή προέρχεται από πολύ κακό αποτέλεσμα, εντός των συνόρων, αφού γνώρισε βαριά ήττα 3-0 από την Σλοβάτσκο στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά το Europa League η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι, είναι επίσης στους εννέα βαθμούς και τη 13η θέση, αλλά παραμένει αήττητη στον θεσμό μετρώντας δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Βικτόρια Πλζεν, έφτασε δίχως προβλήματα στην Αθήνα, αφού ο 18χρονος χαφ, Γίρι Πάνος, ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του.

Η αποστολή της Βικτόρια Πλζεν αποτελείται από τους: Τβρντόν, Γέντλιτσκα, Βίγκελε, Ντόσκι, Ντουέ, Γέμελκα, Μάρκοβιτς, Σπάτσιλ, Τσερβ, Λάντρα, Μέμιτς, Πάνος, Σουαρέ, Βάλεντα, Βίσινσκι, Ζελίκοβιτς, Αντού, Μπέλο, Ντουροσίμνι, Καμπονγκό, Βίντρα.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Ίνγκασον, Τουμπά, Πάλμερ- Μπράουν - Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μλαντένοβιτς- Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι

Βικτόρια Πλζεν (Μάρτιν Χίσκι): Bίγκελε - Ντουέ, Γέμελκα, Ντόσκι - Σουαρέ, Τσερβ, Βαλέντα, Μέμιτς - Βίντρα, Ντουροσιμνί, Αντού

sport-fm.gr 

 

Διαιτητής: Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)

 

Boηθοί: Νέλσον Περέιρα/Πέδρο Μάρτινς (Πορτογαλία)

 

VAR: Αντρέ Ναρσίζο/Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο (Πορτογαλία)

 

4oς διαιτητής: Φάμπιο Βερίσιμο (Πορτογαλία)

 

