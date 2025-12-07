Έδωσε δώρα και στην ΑΕΛ Novibet και πέταξε ανεπανάληπτη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός!

Παναθηναϊκός... Άγιος Βασίλης, συνέχισε να μοιράζει δώρα! Οι «πράσινοι» παρότι ανώτεροι στη Λάρισα, βρέθηκαν πίσω στο σκορ, τούμπαραν το ματς με Καλάμπρια και Μπακασέτα, όμως μια αψυχολόγητη ενέργεια του Μλαντένοβιτς, ήταν αρκετή για να δώσει πέναλτι στην ΑΕΛ Νovibet στο 95' το οποίο αξιοποίησε ο Πασάς για το τελικό 2-2!

Αδιανόητη πεταμένη ευκαιρία για το «τριφύλλι» που μετά την ΑΕΚ, δίνει δικαιώματα σε μια ακόμη ομάδα. Ο Πέρες άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλούς στο 37' σε φάση που ξεκίνησε πάλι από λάθος του Μλαντένοβιτς, το γύρισαν με καταπληκτικό γκολ του Καλάμπρια και πέναλτι του Μπακασέτα οι «πράσινοι», οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» τη νίκη στο 88' αλλά ο Τετέ, που έφυγε μόνος απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο, νικήθηκε στο τετ-α-τετ.

Πλέον το «τριφύλλι» έχει χάσει τελείως την επαφή του με τις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας, αφού είναι στην 6η θέση με 19 βαθμούς και πάει με κακή ψυχολογία στο ματς με την Βικτόρια Πλζεν την Πέμπτη. Παρέμεινε 13η η ΑΕΛ Novibet, που έφτασε τους οκτώ βαθμούς παραμένοντας σε κίνδυνο.

Στο μυαλό των κόουτς:

Mε 5-4-1 παρέταξε την ΑΕΛ Novibet ο Στέλιος Μαλεζάς. Αναγνωστόπουλος στην εστία, και Αποστολάκης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης στην άμυνα. Στάικος, Πέρες, Αντράντα Γκαράτε το κέντρο και Χατζηστραβό στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1 από τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Κότσαρης στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Σιώπης, Τσέριν και Μπακασέτας στον άξονα, Τετέ-Ζαρουρί στα άκρα και τον Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Πρώτα, μονότονα λεπτά στη Λάρισα, με τον Παναθηναϊκό να έχει τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας, την οποία κυκλοφορούσε αρκετά, κυρίως από τα πλάγια, όμως οι σέντρες, Τσέριν και Μλαντένοβιτς κατέληξαν στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου.

To ματς

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στο 12' κατέγραψε την πρώτη τελική της, με τον Τετέ να επωφελείται από λάθος στη μεσαία γραμμή και να παίρνει την μπάλα, πάτησε περιοχή και πλάσαρε, αλλά το σουτ του πήγε στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου. Η «απάντηση» των γηπεδούχων, ήρθε δυο λεπτά αργότερα με τον Γκάρατε να κάνει ένα βολ-πλανέ από τη γωνία της περιοχής το οποίο κατέληξε ψηλά άουτ. Οι «πράσινοι» πήραν ξανά την μπάλα στα πόδια και στο 16' κατέγραψαν μια ακόμη τελική, με το κόρνερ του Μπακασέτα να βρίσκει τον Τουμπά, αυτός έκανε την αγκαλιά, αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ Novibet μπλόκαρε. Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, πήρε την μπάλα για λίγο ανεβάζοντας τις γραμμές της, όμως έπαιζε και αρκετά σκληρά στις διεκδικήσεις με τον... Σφιντέρσκι να δέχεται αρκετά χτυπήματα και από τον Τσάκλα, αλλά και τον Χατζηστραβό. Στο 28' ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά. Πολύ καλή σέντρα του Τετέ από τα δεξιά, με το αριστερό και φορά προς τα μέσα, ο Σφιντέρσκι έκανε την κεφαλιά, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα, η οποία κατέληξε άουτ. Η AEΛ Novibet, με τον τρόπο που έπαιζε «υπνώτισε» τον Παναθηναϊκό και στο 37' ένα ακόμη λάθος από πλευράς «τριφυλλιού» έδωσε το δικαίωμα στους γηπεδούχους να πάρουν προβάδισμα. Ο Μλαντένοβιτς, «πούλησε» την μπάλα από πίεση του Στάικου, ο χαφ των «βυσσινί» βρήκε δεξιά τον Γκαράτε, αυτός έκανε διαγώνιο σουτ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Κότσαρης και αφού ο Τσέριν αδράνησε, ο Πέρες με πλασέ άνοιξε το σκορ. Παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Παναθηναϊκός, έμεινε πιστός στο πλάνο του και κυκλοφορούσε μεθοδικά και με προσοχή την μπάλα. Στο 43' ήρθε η ισοφάριση για τους «πράσινους» με τον Μλαντένοβιτς να ανεβαίνει από τα αριστερά, να κάνει υπέροχη σέντρα στην περιοχή και ο Καλάμπρια με κεφαλιά-δυναμίτη, έκανε το 1-1! Τα λεπτά κυλούσαν και έδιναν «τροφή» στους γηπεδούχους να χτυπούν στο «ψαχνό» τον Σφιντέρσκι, που για καλή του τύχη, άκουσε τον Ευαγγέλου να σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους.

Εκκίνηση δευτέρου ημιχρόνου χωρίς αλλαγές, αλλά με ευκαιρίες εκατέρωθεν. Αρχικά στο 48' ο Παναθηναϊκός απείλησε με το σουτ του Μπακασέτα εκτός περιοχής να φεύγει λίγο άουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ήρθε σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΛ Νοvibet. Φοβερή ενέργεια του Αποστολάκη από τα δεξιά και τρομερή κάθετη στον Χατζηστραβό, που έφυγε από ελεγχόμενη θέση στην πλάτη της άμυνας, βγήκε «φάτσα» με τον Κότσαρη, αλλά έστειλε με το πλασέ του την μπάλα άουτ. Ο Μπενίτεθ, βλέποντας τον Σφιντέρσκι, να γίνεται «σάκος του μποξ» από τους παίκτες της ΑΕΛ, προχώρησε σε αλλαγή ρίχνοντας στο ματς τον Πάντοβιτς. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, συνέχισε την πίεση της και την κυκλοφορία της μπάλας και στο 68' έχασε μια καλή ευκαιρία. Επέλαση του Τετέ από τα δεξιά, πάτησε περιοχή, έκανε πλασέ στην κλειστή γωνία, εκεί όπου ήταν έτοιμος ο Αναγνωστόπουλος, μπλοκάροντας σε δυο χρόνους. Στο 69' ήρθε μια, ομολογουμένως, δύσκολη φάση για Ευαγγέλου και Κουμπαράκη, όταν από τη βαθιά μπαλιά του Πάλμερ-Μπράουν, ο Ζαρουρί έκανε την προσποίηση στον Φερίγκρα και οι δυο τους βρέθηκαν στο έδαφος. Ωστόσο ο Κουμπαράκης από το VAR, ελέγχοντας τη φάση, κάλεσε τον Ευαγγέλου στο VAR, ο οποίος αφού έκανε το on field review, είδε ότι ο στόπερ των γηπεδούχων, έχει υποπέσει σε παράβαση και έδειξε την άσπρη βούλα. Το προβάδισμα του Παναθηναϊκού, έδωσε το δικαίωμα στον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει τις κινήσεις του από τον πάγκο και να διαχειριστεί το σκορ, την στιγμή που ο Μαλεζάς προσπαθούσε και αυτός με δικές του παρεμβάσεις να δώσει βοηθήσει την ομάδα του.

Οι γηπεδούχοι πίεζαν με αρκετές στατικές φάσεις, μια εκ των οποίων λίγο έλειψε να αποτελέσει... βραχνά για την ομάδα του Μαλεζά. Στο 88' από το κόρνερ της ΑΕΛ ο Πάντοβιτς πέρασε στον Τετέ, που έφυγε πίσω από το κέντρο, μόνος, βγήκε τετ-α-τετ με τον Αναγνωστόπουλο, αλλά δεν πλάσαρε σωστά, ούτε έδωσε πάσα, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να αποκρούει.

To ματς έφτανε στο τέλος του και ο Παναθηναϊκός κρατούσε σφιχτά στα χέρια μια σημαντική νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ωστόσο στο 93' ήρθε μια αδιανόητη ενέργεια του Μλαντένοβιτς, ο οποίος τράβηξε παρατεταμένα, εντός περιοχής τον Πασά. Αφού ο Ευαγγέλου έδωσε επιθετικό φάουλ, ο Κουμπαράκης στο VAR τον φώναξε να κάνει τσεκ στη φάση. Μετά από αυτό συνειδητοποίησε ότι όντως ο Σέρβος έχει υποπέσει σε πέναλτι και το υπέδειξε. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Πασάς και ισοφάρισε σε 2-2.

Έστω και έτσι, λίγο πριν το φινάλε, ο Παναθηναϊκός κυνήγησε το νικητήριο γκολ, το οποίο λίγο έλειψε να πετύχει στο 98ο λεπτό, καθώς σε μια φάση διαρκείας ο Ντέσερς σούταρε και ο Αναγνωστόπουλος, ασταθώς, αλλά σε δυο χρόνους μπλόκαρε διατηρώντας το 2-2.

Η σφυρίχτρα: Στο πειθαρχικό δεν τα πήγε καλά ο Ευαγγέλου, αφού το ξύλο στον Κάρολ Σφιντέρσκι, ουσιαστικά έμεινε ατιμώρητο, καθώς ένα από τα πολλά χτυπήματα που δέχθηκε, δεδομένα «σήκωνε» μια κόκκινη κάρτα. Ωστόσο και τα δυο πέναλτι ήταν σωστά, αλλά για να έρθουν χρειάστηκε η παρέμβαση του Κουμπαράκη από το VAR.

ΜVP: Mπήκε και άλλαξε τη ροή του ματς για την ΑΕΛ Novibet ο Γιάννης Πασάς, καθώς γέμισε την περιοχή του Παναθηναϊκού, κέρδισε το πέναλτι και το αξιοποίησε ισοφαρίζοντας σε 2-2 και χαρίζοντας σημαντικό βαθμό στους βυσσινί.

Οι ενδεκάδες του ματς:

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς / 5-3-2): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (63’ Παπαγεωργίου), Ηλιάδης (63’ Κοβάτσεβιτς), Τσάκλα, Φερίγκρα, Δεληγιαννίδης, Στάικος, Αντράντα (74’ Σουρλής), Πέρες (74’ Ατανάσοφ), Χατζηστραβός (80’ Πασάς), Γκαράτε.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ / 4-2-3-1): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Σιώπης, Τετέ (99’ Γέντβαϊ), Μπακασέτας (80’ Τζούρισιτς), Ζαρουρί (80’ Ντέσερς), Σφιντέρσκι (58’ Πάντοβιτς).

