Πάλι πρωταγωνιστής ο Γιόβιτς... και τεσσάρα η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ το έπιασε από εκεί που το άφησε στα προηγόυμενα ματς, συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και επικράτησε άνετα 4-1 του Ατρομήτου στην OPAP Arena για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τελευταία του πρώτου γύρου.

Σεληνιασμένος ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σκόραρε ακόμα δύο γκολ, έφτασε τα 5 στα τελευταία δύο ματς πρωταθλήματος και συνολικά τα 6, συνεισφέροντας τα μέγιστα στο σερί 6 νικών της Ένωσης σε όλες τις διοργανώσεις.

Καθοριστικός ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος άνοιξε το σκορ και κέρδισε το πέναλτι για να κλειδώσει η ΑΕΚ το τρίποντο, το οποίο την ανέβασε στους 31 βαθμούς, σε απόσταση βολής από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο Ατρόμητος έμεινε στους 9.

Ακολουθεί το πολύ σημαντικό παιχνίδι στη Σαμψούντα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Conference League.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με συνταγή Λεωφόρου, με τη μόνη αλλαγή να είναι ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος πήρε τη θέση του Πέτρου Μάνταλου στο αρχικό σχήμα. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μαρίν-Πινέδα στα χαφ, με τους Καλοσκάμη, Γκατσίνοβιτς και Ζοάο Μάριο να κινούνται στον χώρο πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Από την άλλη ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξε τον Ατρόμητο με 4-4-1-1. Ο Χουτεσιώτης κάτω από τα δοκάρια, με τους Κίνι, Τσακμάκη, Σταυρόπουλο και Μανσούρ στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τσιγγάρας-Μουτουσαμί το δίδυμο στα χαφ, με τον Γιουμπιτάνα στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Μπάκου στο αριστερό και τον Αϊτόρ Γκαρθία πίσω από τον Τσαντίλα.

Το ματς:

Αρκετά συμπαγής και με κοντά τις γραμμές του ο Ατρόμητος, επέτρεπε στην ΑΕΚ να κάνει παιχνίδι στο δικό του μισό, αλλά την ανάγκαζε να κάνει αρκετά λάθη στις τελικές αποφάσεις, με τους παίκτες της να παίρνουν βιαστικές επιλογές στο πρώτο τέταρτο. Μάλιστα, η πρώτη καλή ευκαιρία ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Γιουμπιτάνα να παίρνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά τη σέντρα του Κίνι, με την μπάλα να βρίσκει την εξωτερική πλευρά των διχτυών του Στρακόσα.

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 18', η Ένωση ευτύχησε να προηγηθεί με τον Πινέδα. Ο Μεξικανός κέρδισε στον αέρα τον Τσακμάκη και με κεφαλιά στο δεξί παραθυράκι του Χουτεσιώτη άνοιξε το σκορ. Ένα γκολ που έδωσε αυτοπεποίθηση στην ΑΕΚ, η οποία άρχισε να πιέζει περισσότερο και να έχει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της, χωρίς ωστόσο να μειώσει τα λάθη της.

Έτσι δεν κατάφερνε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Χουτεσιώτη, με αποτέλεσμα το 1-0 να είναι το σκορ του ημιχρόνου. Η Ένωση μπήκε με την ίδια ενέργεια στο δεύτερο μέρος και στο 49’ ο Γιόβιτς σκόραρε, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε για φάουλ του Ζοάο Μάριο στον Κίνι σε εναέρια διεκδίκηση, το οποίο προηγήθηκε. Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν πτοήθηκε και συνέχισε να πιέζει για το δεύτερο γκολ.

Στο 62ο λεπτό ο Καλοσκάμης έπαιξε στον Πινέδα που έκανε κάθετη κίνηση στην περιοχή, με τον Σταυρόπουλο να ανατρέπει τον Μεξικάνο με το σώμα και τον Ζαμπαλά να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ στη δεξιά γωνία του Χουτεσιώτη, που έπεσε σωστά, έγραψε το 2-0.

Οκτώ λεπτά αργότερα ο Γιόβιτς έκανε το 3-0, σε μια φάση που ξεκίνησε και μετά από μικρή περιπέτεια τελείωσε ο ίδιος. Πολύ ωραίο τακουνάκι του Σέρβου στον Μαρίν που μπήκε στην περιοχή, ο Ρουμάνος δεν πρόλαβε να πλασάρει στην έξοδο του Χουτεσιώτη, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον επιθετικό της Ένωσης που σε κενή εστία σκόραρε άκοπα και διπλασίασε τα τέρματά του.

Στο 73' ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε λάθος στο build-up της ΑΕΚ μετά από οργανωμένο πρέσινγκ, και ο Τσαντίλας από κοντά μείωσε. Ο Γιουμπιτάνα έκλεψε και έπαιξε γρήγορα αριστερά στον Αϊτόρ, εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Έλληνας φορ από κοντά έκανε το 3-1. Η Ένωση πέτυχε στο τέλος και τέταρτο γκολ, όταν μετά από σέντρα του Ρότα, ο Καραμάνης με τη φόρα που είχε έδωσε πορεία στην μπάλα προς την εστία της ομάδας του με τον Χουτεσιώτη να αποκρούει αρχικά, αλλά να έρχεται ο Λιούμπισιτς και να διαμορφώνει το τελικό 4-1.

Πηγή: sport-fm.gr