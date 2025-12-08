ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Γιόβιτς όπως… Πόνσε με 5 γκολ σε δύο παιχνίδια

Ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκει ξανά τη σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα, μετρώντας πέντε γκολ σε δύο παιχνίδια.

Ο Λούκα Γιόβιτς πήρε μπρος! Μετά το χατ τρικ στη Λεωφόρο και το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, σημείωσε δύο γκολ χθες κόντρα στον Ατρόμητο, ενώ του ακυρώθηκε κι ένα γκολ. Ο Σέρβος φορ βρίσκει τον καλό του εαυτό και αρχίζει να σκοράρει, βοηθώντας την Ένωση, σε μια περίοδο που αποτελεί τη μοναδική λύση για την επίθεση.

Η περίπτωση του Γιόβιτς θυμίζει έντονα αυτή του Εζέκιελ Πόνσε τη σεζόν 2023-24. Ο Αργεντινός επιθετικός στην επιστροφή του στην ΑΕΚ είχε δυσκολευτεί να βρει ρυθμό, αλλά όταν το έκανε, ήταν ασταμάτητος! Συγκεκριμένα, είχε σημειώσει χατ τρικ στο Περιστέρι, στη νίκη των «κιτρινόμαυρων» με 5-0 τον Ιανουάριο του 2024, ενώ την επόμενη αγωνιστική σημείωσε δύο γκολ στη νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα με 4-2. Εκείνη τη σεζόν και πριν πωληθεί ο Πόνσε στη Ντινάμο Χιούστον, σημείωσε 16 γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Σέρβος φορ ήταν κινητικός και δημιουργούσε κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της Ένωσης, τόσο στα γκολ, όσο και κατά την αντικατάστασή του.

