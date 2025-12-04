ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αδιανόητες καιρικές συνθήκες περιμένουν τον Ολυμπιακό με την Καϊράτ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αδιανόητες καιρικές συνθήκες περιμένουν τον Ολυμπιακό με την Καϊράτ

Τσουχτερό θα είναι το κρύο την ημέρα όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενεί από την Καϊράτ Αλμάτι στο γήπεδο της Αστάνα στο Καζακστάν για το Champions League.

Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός χρειάζεται τρείς νίκες στα ισάριθμα ματς που έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του League Phase του Champions League για να πάρει την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να περάσει από τις έδρες των Καϊράτ και Άγιαξ και να νικήσει στο Φάληρο τη Λεβερκούζεν. Όλα αυτά, με αφετηρία τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Καζάκους στις 9 Δεκεμβρίου.

Οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο Καζακστάν σε μία αρκετά δύσκολη περίοδο από άποψη καιρικών συνθηκών καθώς η θερμοκρασία θα είναι αρκετά χαμηλή και σίγουρα αυτό θα κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των παικτών του Μεντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα, την ώρα του αγώνα την ερχόμενη Τρίτη (9/12) το θερμόμετρο θα φτάσει τους -21 βαθμούς κελσίου (!) με το κρύο να είναι αρκετά τσουχτερό για όσους βρεθούν στην Αστάνα ενώ υπάρχει και περίπτωση χιονόπτωσης εκείνη τη μέρα.

Βέβαια, αυτές οι συνθήκες δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους ανθρώπους της Καϊράτ, όχι όμως και για του Ολυμπιακού.

Το μοναδικό καλό σε αυτό, να είναι ότι το γήπεδο όπου θα αγωνιστούν, έχει κλειστή οροφή και είναι σχεδιασμένο για τέτοιες θερμοκρασίες ενώ διαθέτει και τεχνικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, που έχει εγκριθεί από τη FIFA και είναι ο κατάλληλος για αυτές τις θερμοκρασίες.

gazzetta.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται για Μουζακίτη, σύμφωνα με τη «Sun»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στον... αέρα το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Ιταλία στο Μπέργκαμο με τη Β. Ιρλανδία για τα ευρωπαϊκά playoffs

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη