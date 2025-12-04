Αδιανόητες καιρικές συνθήκες περιμένουν τον Ολυμπιακό με την Καϊράτ

Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός χρειάζεται τρείς νίκες στα ισάριθμα ματς που έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του League Phase του Champions League για να πάρει την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να περάσει από τις έδρες των Καϊράτ και Άγιαξ και να νικήσει στο Φάληρο τη Λεβερκούζεν. Όλα αυτά, με αφετηρία τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Καζάκους στις 9 Δεκεμβρίου.

Οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο Καζακστάν σε μία αρκετά δύσκολη περίοδο από άποψη καιρικών συνθηκών καθώς η θερμοκρασία θα είναι αρκετά χαμηλή και σίγουρα αυτό θα κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των παικτών του Μεντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα, την ώρα του αγώνα την ερχόμενη Τρίτη (9/12) το θερμόμετρο θα φτάσει τους -21 βαθμούς κελσίου (!) με το κρύο να είναι αρκετά τσουχτερό για όσους βρεθούν στην Αστάνα ενώ υπάρχει και περίπτωση χιονόπτωσης εκείνη τη μέρα.

Βέβαια, αυτές οι συνθήκες δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους ανθρώπους της Καϊράτ, όχι όμως και για του Ολυμπιακού.

Το μοναδικό καλό σε αυτό, να είναι ότι το γήπεδο όπου θα αγωνιστούν, έχει κλειστή οροφή και είναι σχεδιασμένο για τέτοιες θερμοκρασίες ενώ διαθέτει και τεχνικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, που έχει εγκριθεί από τη FIFA και είναι ο κατάλληλος για αυτές τις θερμοκρασίες.

