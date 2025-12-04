Μια λαμπρή βραδιά για το κυπριακό μπάσκετ στα CBF Awards 2025

Σε μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Royal Hall στη Λευκωσία η Ετήσια Τελετή Βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) για την περίοδο 2024-2025. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, θεσμικοί παράγοντες και προσωπικότητες του αθλητισμού τίμησαν μια χρονιά με ξεχωριστό χαρακτήρα για το κυπριακό μπάσκετ.

Ο Δεκέμβριος αποτελεί μήνα–σταθμό για την ΚΟΚ, καθώς σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυσή της. Έξι δεκαετίες ιστορίας, προόδου και προσφοράς που διαμόρφωσαν το σύγχρονο πρόσωπο της κυπριακής καλαθοσφαίρισης. Η επετειακή συγκυρία έδωσε πρόσθετο βάρος στη φετινή τελετή και ενίσχυσε το νόημα των βραβεύσεων.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ανδρέας Μουζουρίδης, ο οποίος ολοκληρώνει τη θητεία του το καλοκαίρι του 2026, έκανε μια ανασκόπηση των προκλήσεων και επιτευγμάτων της διαδρομής του στο πηδάλιο της ΚΟΚ, επισημαίνοντας ότι «όταν ξεκινήσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου, το κυπριακό μπάσκετ κουβαλούσε κόπωση και χαμηλές προσδοκίες. Η διαδρομή μας αυτά τα χρόνια δεν ήταν απλή, ούτε εύκολη. Ήταν ένας δρόμος απαιτητικός, γεμάτος προκλήσεις, στιγμές αμφισβήτησης, ακόμη και δημιουργικές συγκρούσεις. Ήταν όμως και μια διαδρομή με στιγμές που μας έκαναν όλους πραγματικά υπερήφανους. Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η μικρή μας πατρίδα έχει μεγάλη καρδιά και δυνατότητα να σταθεί ψηλά. Ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, όταν δουλεύουμε με σοβαρότητα και πίστη, αλλάζουμε το αφήγημα και γράφουμε νέες σελίδες στην ιστορία του αθλήματος».

Αναφερόμενος στην ιδιαίτερη φετινή χρονιά όπου η Κύπρος φιλοξένησε έναν όμιλο της τελικής φάσης του EuroBasket 2025 αποτελώντας τη μεγαλύτερη στιγμή της σύγχρονης αθλητικής ιστορίας της Κύπρου, ο κ. Μουζουρίδης σημείωσε: «Αποδείξαμε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και πίστη. Η Ευρώπη μίλησε με σεβασμό για το νησί μας. Και, πάνω απ’ όλα, η Εθνική μας Ομάδα βρέθηκε εκεί που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα φτάσει ποτέ, στο κορυφαίο επίπεδο της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης». Πρόσθεσε επίσης πως «τον Δεκέμβριο συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Έξι δεκαετίες με αγώνες, θυσίες, επιτυχίες και ανθρώπους που άφησαν αποτύπωμα. Είναι τιμή για εμένα που η τελευταία μου χρονιά συνέπεσε με αυτή την ιστορική επέτειο. Και είναι ευθύνη όλων μας τα επόμενα 60 χρόνια να είναι ακόμη πιο δημιουργικά, ακόμη πιο τολμηρά, ακόμη πιο περήφανα».

Καταλήγοντας, ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΚΟΚ ανέφερε ότι «αποχωρώ γεμάτος περηφάνια και ηρεμία. Αφήνω πίσω μου μια Ομοσπονδία πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη, πιο εξωστρεφή. Μια Ομοσπονδία με τεχνογνωσία, δομές και φιλοσοφία. Μια Κύπρο που ξέρει πλέον ότι μπορεί να ονειρεύεται. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου δεν ήταν οι διοργανώσεις ούτε τα χειροκροτήματα. Ήταν οι στιγμές που έβλεπα τα παιδιά στα γήπεδα: να σηκώνουν τη μπάλα, να προσπαθούν, να χαμογελούν, να πιστεύουν ότι μια μέρα μπορούν να φτάσουν ψηλά. Αυτή, για μένα, είναι η πραγματική κληρονομιά μας». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του σε όσους στέκονται δίπλα στην ΚΟΚ καθημερινά, επισημαίνοντας ότι «ο αθλητισμός δεν είναι απλά ψυχαγωγία. Είναι κοινωνική επένδυση. Είναι ένας τρόπος να χτίζουμε ένα έθνος με αξίες, πειθαρχία, σεβασμό και συνοχή».

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Γιάννης Αντωνίου, που εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη δική του ομιλία ανέφερε: «Θα ήθελα να μεταφέρω την ιδιαίτερη εκτίμηση της πολιτείας και της κυβέρνησης, για την δουλειά που κάνει η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Περιττό να σημειώσω πόσο σημαντική είναι η συμβολή της καλαθόσφαιρας στην προσπάθεια που καταβάλλουμε ως πολιτεία, ως κράτος αλλά και γενικότερα, ως κοινωνία, για να βλέπουμε τα γήπεδα να είναι χώροι ευγενούς άμιλλας και προαγωγής του “ευ αγωνίζεσθαι”. Η χαρά μας είναι ακόμη πιο μεγάλη όταν βλέπουμε το μπάσκετ να προσελκύει το ενδιαφέρον της νέας γενιάς αλλά και οικογενειών. Και να γίνεται η γέφυρα ανάμεσα στους παλαιότερους και τους νεότερους. Αυτή η επιτυχία οφείλεται πρώτα και κύρια στους ίδιους τους καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες, και όλους όσους τους περιβάλλουν και τους στηρίζουν: Tους προπονητές, τους φροντιστές και τους υπόλοιπους ακούραστους και συνήθως αφανείς υπηρέτες αυτού του ωραίου αθλήματος».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς βραβεύτηκαν οι αθλητές που ξεχώρισαν στις αναπτυξιακές κατηγορίες. Στην Κ14 Ανδρών τιμήθηκε ο Μάρκος Χατζηγεωργίου του Χαλκανόρα και στην Κ14 Γυναικών η Ευανθία Κουκούρη της ΑΕΚ. Στην Κ16 Ανδρών κορυφαίος αναδείχθηκε ο Αντρέας Ζήνωνος του Άτλαντα Πάφου, ενώ στην Κ16 Γυναικών διακρίθηκε η Εβελίνα Δημητριάδη της Ανόρθωσης, τιμώμενη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στην Κ18 Ανδρών τιμήθηκε ο Δημήτρης Μαννάρης του Κεραυνού και στην Κ18 Γυναικών η Δήμητρα Ευτυχίου του Αχιλλέα Καιμακλίου, με τον Μαννάρη να κατακτά διάκριση για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Στις κατηγορίες Β1 και Β2 Ανδρών βραβεύτηκαν ο Κωνσταντίνος Πηλακούτας του Διγενή και ο Κωνσταντίνος Κουζαπάς του Ζήνωνα αντίστοιχα. Στην καλαθοσφαίριση σε τροχοκάθισμα τιμήθηκε ο Hasan Maher Sattar Al-Hammadi των Κεραυνός Rollers. Κορυφαίος προπονητής στο γυναικείο πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Μιχάλης Κουνούνης της ΑΕΛ και στο ανδρικό ο Χριστόφορος Λειβαδιώτης της ΑΕΚ. Κορυφαίοι της Basket League ψηφίστηκαν ο Φίλιππος Τίγκας του Κεραυνού και η Πέτρα Όρλοβιτς της ΑΕΛ. Καλύτερος διαιτητής της χρονιάς ήταν ο Ηλίας Κουνελλές.

Στις ομαδικές κατηγορίες, Πρωταθλήτρια Ανδρών Β2 για τη σεζόν 2024–2025 αναδείχθηκε η Ο.Κ. Αραδίππου, ενώ το Κύπελλο Ανδρών Β1 και Β2 κατέκτησε η ΕΝΑΔ. Πρωταθλήτρια Ανδρών Β1 ήταν η ομάδα του Διγενή Ακρίτα Μόρφου. Οι Κεραυνός Rollers πέτυχαν το νταμπλ στο πρωτάθλημα τροχοκαθίσματος. Η ΑΕΛ Λεμεσού κυριάρχησε στο γυναικείο πρωτάθλημα, κατακτώντας το νταμπλ της ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας. Πρωταθλήτρια της ECOMMBX Basket League αναδείχθηκε η ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ το Κύπελλο της διοργάνωσης κέρδισε ο Κεραυνός Στροβόλου.

Η ΚΟΚ τίμησε την Εθνική Ανδρών για την παρουσία της στο EuroBasket 2025, μια πορεία που ενίσχυσε τη θέση της Κύπρου στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Παράλληλα, αποδόθηκε τιμή στην Εθνική Ελλάδος για την κατάκτηση της τρίτης θέσης, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών στο άθλημα.

Η Ομοσπονδία τίμησε επίσης τρεις προσωπικότητες με πολυετή προσφορά στον κυπριακό αθλητισμό: τον Άθω Αντωνίου, τον Λάμπρο Λάμπρου και την Έλενα Βασιλείου. Τα 2α ECOMMBX Legends Awards απονεμήθηκαν στην Κάλια Παπαδοπούλου και στον Γιώργο Αναστασιάδη για το μακρόχρονο αποτύπωμά τους στο κυπριακό μπάσκετ.

Φέτος απονεμήθηκε για πρώτη φορά το Βραβείο ΕΚΟ Fair Play & Κοινωνικής Προσφοράς. Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ήταν η πρώτη ομάδα που τιμήθηκε, για τη συμβολή της στην ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της κατεχόμενης Αμμοχώστου και για τη διάδοση του μηνύματος της προσφυγιάς μέσα από τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της FIBA Europe.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη των Χορηγών της Ομοσπονδίας: της ECOMMBX, του 6ου παίκτη της Εθνικής Κύπρου, της ΕΚΟ ως Υπερήφανου Χρυσού Χορηγού, καθώς και των ΟΠΑΠ Κύπρου, Cytavision και Flex Cars ως Ασημένιων Χορηγών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ζεστό και εορταστικό κλίμα, δίνοντας έμφαση στην επέτειο των 60 χρόνων της ΚΟΚ και στη συμβολή όσων συνεχίζουν να στηρίζουν και να εξελίσσουν το κυπριακό μπάσκετ.