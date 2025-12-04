Η Λίβερπουλ θυμήθηκε τα γενέθλια του αδικοχαμένου Ζότα

Πριν από περίπου έξι μήνες, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο συγκλονίστηκε και βυθίστηκε στο πένθος από τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ, σε τροχαίο δυστύχημα.

Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά τον αδικοχαμένο Πορτογάλο επιθετικό. Σαν σήμερα, πριν από 29 χρόνια ο Ζότα γεννήθηκε και οι «κόκκινοι» έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσα από τα social media του συλλόγου.

«Σήμερα, όπως κάθε μέρα, θυμόμαστε τον Ντιόγκο Ζότα στα 29α γενέθλιά του.

Όλη μας η αγάπη, οι σκέψεις και οι προσευχές συνεχίζουν να είναι με τη σύζυγό του, Ρούτε, τα παιδιά του, τους γονείς του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με εκείνους του αδελφού του, Αντρέ.

Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο αριθμός μας το 20», έγραψαν οι «reds» στα social media.

Today, as every day, we remember Diogo Jota on what would have been his 29th birthday.



All of our love, thoughts and prayers continue to be with his wife Rute, his children, parents and all of his family and friends, as well as those of his brother, Andre.



Forever in our… pic.twitter.com/FdMXbNADgp — Liverpool FC (@LFC) December 4, 2025

sport-fm.gr