ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Λίβερπουλ θυμήθηκε τα γενέθλια του αδικοχαμένου Ζότα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Λίβερπουλ θυμήθηκε τα γενέθλια του αδικοχαμένου Ζότα

Ο Ντιόγο Ζότα γεννήθηκε πριν από 29 χρόνια και η Λίβερπουλ θυμήθηκε με ποστάρισμά της τον αδικοχαμένο Πορτογάλο επιθετικό.

Πριν από περίπου έξι μήνες, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο συγκλονίστηκε και βυθίστηκε στο πένθος από τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ, σε τροχαίο δυστύχημα.

Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά τον αδικοχαμένο Πορτογάλο επιθετικό. Σαν σήμερα, πριν από 29 χρόνια ο Ζότα γεννήθηκε και οι «κόκκινοι» έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσα από τα social media του συλλόγου.

«Σήμερα, όπως κάθε μέρα, θυμόμαστε τον Ντιόγκο Ζότα στα 29α γενέθλιά του.

Όλη μας η αγάπη, οι σκέψεις και οι προσευχές συνεχίζουν να είναι με τη σύζυγό του, Ρούτε, τα παιδιά του, τους γονείς του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με εκείνους του αδελφού του, Αντρέ.

Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο αριθμός μας το 20», έγραψαν οι «reds» στα social media.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται για Μουζακίτη, σύμφωνα με τη «Sun»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στον... αέρα το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Ιταλία στο Μπέργκαμο με τη Β. Ιρλανδία για τα ευρωπαϊκά playoffs

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη