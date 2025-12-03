Πετά εκτός τετράδας τον Άρη με απίθανο buzzer beater του Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα γυριστό του Γιακουμάκη στο 90+6' λύτρωσε τον ΠΑΟΚ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τον Άρη και στερώντας στους «κίτρινους» την εξασφάλιση της τετράδας στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Άρης κρατούσε στα χέρια του μια σπουδαία νίκη ενάντια στον ΠΑΟΚ και μαζί την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όμως την ύστατη στιγμή, ο Δικέφαλος του Βορρά ισοφάρισε σε 1-1 και έκανε μεγάλη χαλάστρα στον συμπολίτη!

Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν με γκολ του Ντουντού στο 47' και άγγιξαν το 4/4 στη league phase του θεσμού, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν λύτρωση με γυριστό του Γιακουμάκη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με δέκα βαθμούς, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ παραμένει στην τετράδα αλλά πιθανότατα θα βρεθεί πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που έχουν ματς λιγότερο, με εκείνη του Ραζβάν Λουτσέσκου από την άλλη, να έχει ως ταβάνι την έβδομη θέση.

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ (83’ Τεχέρο), Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν (71’ Ράτσιτς), Πέρεθ, Παναγίδης (83’ Χαρούπας), Ντουντού (79’ Μορόν)

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (81’ Κένι), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο (63’ Τάισον), Καμαρά, Ντεσπόντοφ (75’ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς (81’ Ιβανούσετς), Μύθου (75’ Γιακουμάκης)

 

 

 

 

 

Ελλαδα

