ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Ελλάδος: Απευθείας στους «8» Λεβαδειακός και ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κύπελλο Ελλάδος: Απευθείας στους «8» Λεβαδειακός και ΑΕΚ

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας μετά τα ματς της 4ης αγωνιστικής και αυτά που απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase.

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την συμμετοχή όλων σχεδόν των ομάδων της Stoiximan Super League και τον Λεβαδειακό να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Βοιωτίας επικράτησε 3-1 της Μαρκό, έκανε το τέσσερα στα τέσσερα και υπερτερεί στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ λόγω διαφοράς τερμάτων.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης κέρδιζε με 1-0 τον ΠΑΟΚ μέχρι το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων αλλά ο Γιακουμάκης ισοφάρισε σε 1-1 στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Ελλάς Σύρου με 5-2 και συνεχίζει με το απόλυτο των νικών, όπως και ο Παναθηναϊκός. Αμφότεροι έχουν ματς λιγότερο και με νίκη στο ματς που του απομένει θα μπουν στην 4άδα.

Έτσι, μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης, Λεβαδειακός και ΑΕΚ εξασφάλισαν τη θέση τους στην πρώτη 4άδα, επομένως θα γλιτώσουν τον ενδιάμεσο γύρο και περνούν απευθείας στους «8» της διοργάνωσης.

Η 5η αγωνιστική της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 17 Δεκεμβρίου με τρεις αναμετρήσεις, αλλά το ακριβές πρόγραμμα, δηλαδή οι ημέρες και οι ώρες θα γίνει γνωστό το επόμενο διάστημα.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της League Phase

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 5-0

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Athens Kallithea – Καβάλα 2-1

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός (4/12)

Η βαθμολογία της League Phase

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις 5ης αγωνιστικής στη League Phase

Καβάλα - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Ηρακλής

ΠΑΟΚ - Μαρκό

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται για Μουζακίτη, σύμφωνα με τη «Sun»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στον... αέρα το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρωτόγνωρο σκηνικό με Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Ιταλία στο Μπέργκαμο με τη Β. Ιρλανδία για τα ευρωπαϊκά playoffs

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη