Κύπελλο Ελλάδος: Απευθείας στους «8» Λεβαδειακός και ΑΕΚ

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την συμμετοχή όλων σχεδόν των ομάδων της Stoiximan Super League και τον Λεβαδειακό να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Βοιωτίας επικράτησε 3-1 της Μαρκό, έκανε το τέσσερα στα τέσσερα και υπερτερεί στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ λόγω διαφοράς τερμάτων.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης κέρδιζε με 1-0 τον ΠΑΟΚ μέχρι το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων αλλά ο Γιακουμάκης ισοφάρισε σε 1-1 στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Ελλάς Σύρου με 5-2 και συνεχίζει με το απόλυτο των νικών, όπως και ο Παναθηναϊκός. Αμφότεροι έχουν ματς λιγότερο και με νίκη στο ματς που του απομένει θα μπουν στην 4άδα.

Έτσι, μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης, Λεβαδειακός και ΑΕΚ εξασφάλισαν τη θέση τους στην πρώτη 4άδα, επομένως θα γλιτώσουν τον ενδιάμεσο γύρο και περνούν απευθείας στους «8» της διοργάνωσης.

Η 5η αγωνιστική της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 17 Δεκεμβρίου με τρεις αναμετρήσεις, αλλά το ακριβές πρόγραμμα, δηλαδή οι ημέρες και οι ώρες θα γίνει γνωστό το επόμενο διάστημα.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της League Phase

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 5-0

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Athens Kallithea – Καβάλα 2-1

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός (4/12)

Η βαθμολογία της League Phase

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις 5ης αγωνιστικής στη League Phase

Καβάλα - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Ηρακλής

ΠΑΟΚ - Μαρκό

