Νέα βαριά ποινή της UEFA στην ΑΕΚ, τιμωρία με αναστολή για εκτός έδρας ματς!

Η ΑΕΚ δέχθηκε νέα ποινή από την UEFA για τη συμπεριφορά των οπαδών στη Φλωρεντία, στο έδρας ματς με τη Φιορεντίνα! Με κόσμο στη Σαμψούντα η «Ένωση», αλλά έχει τιμωρία με αναστολή για εκτός έδρας ματς!

Η ΑΕΚ ενημέρωσε για τη νέα τιμωρία με την οποία επιβαρύνθηκε από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έπειτα από την εξόρμηση της ομάδας και των οπαδών της στη Φλωρεντία την περασμένη εβδομάδα.

Η «Ένωση» έφυγε από την ιταλική πόλη με το «διπλό», αλλά η συμπεριφορά των οπαδών της προκάλεσε την παρέμβαση της UEFA και την επιβολή ποινής.

Πιο συγκεκριμένα, η τιμωρία αφορά πρόστιμο 30.000 ευρώ και ένα εκτός έδρας ματς που θα δεν θα μπορεί η ΑΕΚ να πάρει εισιτήρια για τον κόσμο της.

Το τελευταίο σκέλος, ως ποινή, είναι με αναστολή δυο ετών. Αυτό, σημαίνει ότι στη Σαμψούντα θα μπορούν να βρεθούν κανονικά οι υποστηρικτές της ομάδας, αλλά αν παρατηρηθεί ανάλογο παράπτωμα από τους οπαδούς, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η τιμωρία για το αμέσως επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι.

Και φυσικά, η αμέσως επόμενη ποινή που θα επιβληθεί, αν κι εφόσον πάρει αφορμές η UEFA, θα είναι ακόμα πιο αυστηρή για την ΑΕΚ…

